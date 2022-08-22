Ekonomi Bakan Dönmez Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfinde 2 yılın geride kaldığını belirterek, "Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez: Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin, 21 Ağustos 2020'de, Karadeniz'de Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Dönmez, paylaşımında, "Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık… 2 yıl önce bugün milletimizin hasretle beklediği müjde, umut dolu bir geleceğin de başlangıcı oldu. Ve şimdi sıra doğal gazı milletimizle buluşturmakta. Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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