Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Gazda kışa hazırız

Dünyada enerji krizi büyürken, depolama tesisleri arz güvenliği için kritik hale geldi. Depolarına gaz basan Türkiye, depolama hacmini de artırıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Tuz Gölü’ndeki deponun tamamı dolu. Silivri deposunun da yüzde 82’sini doldurduk; eylül sonuna kadar kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa tam dolu gireceğiz.
Dünya genelinde yaşanan enerji kriziyle birlikte depolama tesisleri bir kat daha önem kazandı. Birçok ülke depolamaya yönelik yatırımlarını hızlandırırken, bu alandaki adımlarını kararlılıkla sürdüren Türkiye, doğal gaz depolarının kapasitelerini artırıyor. Yapılan yatırımlarla, Türkiye’nin gaz depolama alanındaki en önemli tesislerinden olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 3,2 milyar metreküp olan depolama hacmi 4,6 milyar metreküpe çıkacak.
SİLİVRİ AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
Aynı zamanda bir diğer depolama yatırımı olan Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de çalışmalar sürüyor. Tuz Gölü tesisindeki 1,2 milyar metreküplük depolama hacminin 1,5-2 yıl içerisinde 5,4 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacağını belirtti. Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, söz konusu her iki sahanın da işletme halinde olduğunu anımsattı. Dönmez, “Bir yandan da depolara gaz basmaya devam ediyoruz. Tuz Gölü'ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82'sini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa tam dolu bir şekilde girmiş olacağız” dedi.
YILLIK TÜKETİMİN YÜZDE 10’UNA DENK
Türkiye, 2021 yılında yaklaşık 59,6 milyar metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştirdi. Silivri’deki tesisin 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü'nün ise 1,2 milyar metreküp depolayabilmesiyle, iki tesiste toplam depolama hacmi 5,8 milyar metreküp olacak. Bu kapasite yıllık tüketimin yaklaşık olarak yüzde 10’una denk geliyor. 2021 yılında toplam tüketimde konutların payının yüzde 28,2 (16,7 metreküp) olduğu göz önünde bulundurulursa, depolama kapasitesi konutların 4,5 aylık (127 gün) tüketimine denk geliyor.
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KONUTLAR AYDA 1,8 MİLYAR METREKÜP GAZ TÜKETİYOR
Geçtiğimiz kış mevsimini kapsayan Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye’de toplam doğal gaz tüketimi 25,5 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Bunun 7,1 milyar metreküpü konutlarda tüketildi. Yani konutlar kış mevsiminde aylık olarak yaklaşık 1,8 milyar metreküp gaz tüketti. Bu da depolama kapasitesinin konutlarda kış mevsiminde gerçekleşen doğal gaz tüketimini rahatlıkla karşılayabileceğini gösteriyor.
DOĞAL GAZ ABONESİ 18 MİLYONA DAYANDI
Türkiye’nin doğal gaz tüketimi sektör bazlı incelendiğinde, son yıllarda elektrik santrallerindeki tüketimin kademeli olarak azaldığı görülüyor. Buna karşılık doğal gaz abone sayısındaki artışa bağlı olarak konutlarda doğal gaz tüketimi yükseliyor. 2016 yılında ülke genelinde yaklaşık 12,5 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, bu sayı 2021’de 17,9 milyona kadar yükseldi. Abone başına doğal gaz tüketimi ise aynı dönemde standart metreküp (Sm3) oldu.