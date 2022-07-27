Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Gazda kışa hazırız

Dünya genelinde yaşanan enerji kriziyle birlikte depolama tesisleri bir kat daha önem kazandı. Birçok ülke depolamaya yönelik yatırımlarını hızlandırırken, bu alandaki adımlarını kararlılıkla sürdüren Türkiye, doğal gaz depolarının kapasitelerini artırıyor. Yapılan yatırımlarla, Türkiye’nin gaz depolama alanındaki en önemli tesislerinden olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 3,2 milyar metreküp olan depolama hacmi 4,6 milyar metreküpe çıkacak.

SİLİVRİ AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Aynı zamanda bir diğer depolama yatırımı olan Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de çalışmalar sürüyor. Tuz Gölü tesisindeki 1,2 milyar metreküplük depolama hacminin 1,5-2 yıl içerisinde 5,4 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacağını belirtti. Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, söz konusu her iki sahanın da işletme halinde olduğunu anımsattı. Dönmez, “Bir yandan da depolara gaz basmaya devam ediyoruz. Tuz Gölü'ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82'sini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa tam dolu bir şekilde girmiş olacağız” dedi.

YILLIK TÜKETİMİN YÜZDE 10’UNA DENK

Türkiye, 2021 yılında yaklaşık 59,6 milyar metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştirdi. Silivri’deki tesisin 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü'nün ise 1,2 milyar metreküp depolayabilmesiyle, iki tesiste toplam depolama hacmi 5,8 milyar metreküp olacak. Bu kapasite yıllık tüketimin yaklaşık olarak yüzde 10’una denk geliyor. 2021 yılında toplam tüketimde konutların payının yüzde 28,2 (16,7 metreküp) olduğu göz önünde bulundurulursa, depolama kapasitesi konutların 4,5 aylık (127 gün) tüketimine denk geliyor.

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KONUTLAR AYDA 1,8 MİLYAR METREKÜP GAZ TÜKETİYOR

Geçtiğimiz kış mevsimini kapsayan Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye’de toplam doğal gaz tüketimi 25,5 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Bunun 7,1 milyar metreküpü konutlarda tüketildi. Yani konutlar kış mevsiminde aylık olarak yaklaşık 1,8 milyar metreküp gaz tüketti. Bu da depolama kapasitesinin konutlarda kış mevsiminde gerçekleşen doğal gaz tüketimini rahatlıkla karşılayabileceğini gösteriyor.

DOĞAL GAZ ABONESİ 18 MİLYONA DAYANDI

Türkiye’nin doğal gaz tüketimi sektör bazlı incelendiğinde, son yıllarda elektrik santrallerindeki tüketimin kademeli olarak azaldığı görülüyor. Buna karşılık doğal gaz abone sayısındaki artışa bağlı olarak konutlarda doğal gaz tüketimi yükseliyor. 2016 yılında ülke genelinde yaklaşık 12,5 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, bu sayı 2021’de 17,9 milyona kadar yükseldi. Abone başına doğal gaz tüketimi ise aynı dönemde standart metreküp (Sm3) oldu.

FOTOĞRAF 7 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulunan Dönmez, tesisin doğalgaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, tesiste devam eden çalışmalarla enerji arz güvenliği açısından son derece kritik projelerden birinin daha hayata geçirildiğini söyledi.<br> Tesisin doğalgaz depolama kapasitesine ilişkin bilgi veren Dönmez, \"Halihazırda Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahip. Yapacağımız çalışmalarla buradaki kapasiteyi 4,6 milyar metreküpe çıkartacağız. Geri üretim kapasitesini de günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe ulaştırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bu tesis, sahasında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak.\" dedi.<br> Dönmez, büyük bir kısmı denizde yürütülen çalışmalar kapsamında 18 kuyunun açıldığını belirterek, \"Hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde burayı işletmeye almak.\" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dönmez, \"Orada şu anda halihazırda 1,2 milyar metreküplük bir depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5,4 milyar metreküpe ulaşacak.\" diye konuştu.<br><br>Dönmez, söz konusu her iki sahanın da işletme halinde olduğunu anımsatarak, \"Bir yandan da depolara gaz basmaya devam ediyoruz. Tuz Gölü'ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82'sini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa tam dolu bir şekilde girmiş olacağız.\" değerlendirmesinde bulundu.<br><br> Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin elektriği rüzgar enerjisinden<br><br>Bakan Dönmez, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ihtiyaç duyduğu elektriği rüzgar enerjisinden sağlayacağını belirterek, \"4,2 megavatlık kurulu gücündeki rüzgar türbiniyle birlikte bu tesisimizde kullanılacak elektrik enerjisinin tamamını karşılayacağız.\" dedi. Proje kapsamında ağaçlandırma faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, yaklaşık 400 bin adet zeytin, badem gibi ağaçların ekileceğini ifade etti.<br><br>Dönmez, Türkiye'deki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitelerine (FSRU) de değinerek, \"Son yıllarda LNG terminallerimize iki adet de FSRU terminali eklemiştik. Onlar çalışır vaziyette. Bir üçüncüsü de Saros Körfezi'nde tamamlanmak üzere. Bu yıl içerisinde oradaki terminali de tamamlamış olacağız.\" bilgisini paylaştı.<br> Türkiye'den doğalgaz adımı: Alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacağını belirtti.

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