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Dünya Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halafta teröristlerden iş yerine bombalı saldırı 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta teröristlerden iş yerine bombalı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta teröristlerden iş yerine bombalı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili yaraladı" denildi.

Haber Merkezi AA
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Terör örgütü PKK/YPG, yine sivilleri hedef aldı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin en az 5 kişiyi katlettiğini, 12 masum sivili de yaraladığını açıkladı.


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