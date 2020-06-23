Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta teröristlerden iş yerine bombalı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin en az 5 kişiyi katlettiğini, 12 masum sivili de yaraladığını açıkladı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı. pic.twitter.com/oNq8vQh6Zs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2020

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