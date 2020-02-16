Dünya Tel Abyadda bombalı terör saldırısı 2 ölü
ORTADOĞU

Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 4 ölü

Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 2 ölü

Suriye’nin Tel Abyad kentinde YPG/PKK terör örgütü bomba yüklü bir araçla terör saldırısı gerçekleştirdi. Patlama sonucu 2 sivil hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA İHA
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

DHA

Tel Abyad ilçe merkezinde işlek bir caddede araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

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