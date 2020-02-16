Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 2 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

DHA

Tel Abyad ilçe merkezinde işlek bir caddede araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti.

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı. pic.twitter.com/VaYE5Hjdqs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2020

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

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