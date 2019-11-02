Dünya Tel Abyadda bombalı saldırı En az 13 sivil öldü, 20 kişi yaralandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 13 sivil öldü, 20 kişi yaralandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 13 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA DHA
Tel Abyad'da bombalı saldırı meydana geldi.
Tel Abyad'da bombalı saldırı meydana geldi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 13 sivil hayatını kaybetti.

  • Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da olduğu en az 13 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

YPG'li teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

  • Yaralılar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Abyad'da pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı
OYNAT 00:21
Tel Abyad'da pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 13 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

En az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Saldırı pazar yerine düzenlendi.

YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti. Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

MSB: Tel-Abyad'da PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı binanın içinde tünel tespit edildi
DÜNYA
MSB: Tel-Abyad'da PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı binanın içinde tünel tespit edildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da askeri hareketlilik
İtalya diyerek Büyükadaya yolladı

İtalya diyerek Büyükada'ya yolladı

​3 Afgan göçmen 6 bin euro verip vapura bindi.
Akyazıda gol sesi

Akyazı'da gol sesi

Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
Sırtında taşıyıp okula yetiştiriyor

Sırtında taşıyıp okula yetiştiriyor

​Çocuklarının mezraya ulaşabilmeleri için tek isteği köprü.
Pazar yeri kana bulandı

Pazar yeri kana bulandı

Teröristler Tel Abyad'da bombalı araçla saldırdı, en az 10 ölü.
348 lira taksitle ev

348 lira taksitle ev

TOKİ ​24 ilde bin 936 konutu satışa çıkardı.
Karargahın içinden tünel çıktı

Karargahın içinden tünel çıktı

​MSB, Tel Abyad'da terör örgütüne bağlı binada tünel tespit etti.

Sayıları<br>35 bine çıkacak

Sayıları
35 bine çıkacak

14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor.
Esenyurt'u<br>karıştıran iddia

Esenyurt'u
karıştıran iddia

​Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırdı.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Dev kaya<br>evin üzerine düştü

Dev kaya
evin üzerine düştü

Evde hasara yol açan kaya, parçalanarak kaldırılacak.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Akıncı'nın gökyüzüyle buluşmasına saatler kaldı.
DEAŞ'ın<br>oteli değiliz

DEAŞ'ın
oteli değiliz

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj.
Niye gelmesin?

Niye gelmesin?

Ahmet Nur Çebi, transfere açık kapı bıraktı.
Yolda bırakıp kaçtı

Yolda bırakıp kaçtı

Diyarbakır'daki yol kontrolünde ilginç görüntü.
Profesöre<br>FETÖ tuzağı

Profesöre
FETÖ tuzağı

​400 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.