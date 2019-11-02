Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 13 sivil öldü, 20 kişi yaralandı

Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen sempozyumda 'Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi' konulu ilk dersi verdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı. Bunun başını da Fransa ile İsrail çekiyordu. Çok açık konuşuyorum. Bugüne kadar hiçbirisinden 'Yok hayır, böyle bir çaba içinde olmadık' diyen de olmadı' açıklamasında bulundu.