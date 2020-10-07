Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
İşte işkence odası

İşte işkence odası

​Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı.
Ermenistana soğuk duş

Ermenistan'a soğuk duş

​"Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor."
Aliyevden barış görüşmeleri açıklaması: Sıcak çatışmalar bitince masaya döneriz

DSÖ aşı<br>tarihini açıkladı

DSÖ aşı
tarihini açıkladı

​Koronavirüs aşısı ülkelere ne zaman dağıtılacak?

Balkanlardan<br>yağış geliyor

Balkanlardan
yağış geliyor

​Meteoroloji son tahminlerini açıkladı, iki gün etkili olacak.

Engellilere ilham oldu

Engellilere ilham oldu

​Görme engeline rağmen arabalara olan tutkusunu yitirmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.