MSB: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- Açıklamada, "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" ifadesine yer verildi.
Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/hSMUpIy8lh
Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/hSMUpIy8lh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2020