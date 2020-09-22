MSB açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

15 Temmuz gecesi 'Kimse sokağa çıkmasın' diyen Sarızeybek İYİ Parti yönetimine girdi

İYİ Parti yönetimine seçilen Erdal Sarızeybek'in 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece paylaştığı skandal tweet'leri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerleri durdurmak için halkı sokağa davet ettiği ve kahraman vatandaşlar sayesinde darbenin bastırıldığı sıralarda Sarızeybek, "Sen Cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki! Ve şimdi halkı sokağa çağırıyorsun, yazıklar olsun. Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın" ifadelerini kullandı.