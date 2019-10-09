Dünya Barış Pınarı Harekatı karşısında PYD panikte Teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı karşısında PYD panikte: Teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Türkiye Barış Pınarı Harekatı için düğmeye basmaya hazırlanırken, sınırın öte tarafında trafik hızlandı. Panikleyen PYD'li teröristler Kamışlı'da 'U' şeklindeki beton bloklarla tünel yapımına başladı.

Haber Merkezi DHA
​TIR'larla bölgeye bırakılan beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor.
​TIR'larla bölgeye bırakılan beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik harekat hazırlığı sürerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da teröristler, önceden kazdıkları hendeklerin üzerine 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştiriyor.

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TIR'larla bölgeye bırakılan beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor. Teröristlerin beton blokları, hendeklere yerleştirilmeye devam ettiği Nusaybin'den görüntülendi.

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