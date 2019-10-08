Dünya YPG ile Esedin anlaşması Türkiyenin harekatını engelleyemez
ORTADOĞU

YPG ile Esed'in anlaşması Türkiye'nin harekatını engelleyemez

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından gözler Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılacak askeri harekata kilitlendi. ABD korumasını kaybeden PKK'lı teröristler, Esed rejimi ile uzlaşı mesajları vermeye başladı. Bu gelişmeler, 'PKK-Esed rejiminin anlaşması Türkiye'nin harekatına engelleyebilir mi?' sorusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan SETA Güvenlik Araştırmalarından Ömer Özkizilcik "Esed rejimi ve YPG'nin birbirlerinden maksimalist talepleri var. Esed bu denklemde YPG'den çok büyük tavizler isteyecektir. Ayrıca olası bir anlaşma durumunda Esed'in olası bir Türk harekatını engelleyecek bir kapasitesi bulunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
TSK'nın olası askeri harekatı öncesi gözler sahadaki gelişmelerde.
TSK'nın olası askeri harekatı öncesi gözler sahadaki gelişmelerde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin ardından, Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilme süreci resmen başladı.

Amerikan ordusunun koruma kalkanını kaybeden YPG'liler, Türkiye'nin askeri harekatını engellemek adına Esed rejimi ile işbirliği yapabileceklerini duyurdu.

Afrin'de geçen yıl buna benzer bir süreç yaşanmış ancak rejimin engelleme girişimlerine rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla tamamlamıştı.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan SETA Güvenlik Araştırmalarından Ömer Özkizilcik, Esed rejiminin Türkiye'nin olası harekatını engelleyecek bir kapasitesi bulunmadığının altını çizerek şunları söyledi:

  • "YPG ve Esed rejimi arasında yıllardır devam eden görüşme trafiği bulunmakta ve YPG, Esed'i her zaman alternatif olarak görmüştür. Amerikan'ın geçtiğimiz Aralıka ayındaki çekilme ilanından sonra da YPG ve Esed arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Bu açıdan değerlendirildiğinde Ferhat Abdi Şahin'in ifadesi şaşırtıcı değil, fakat Esed ve YPG arasındaki görüşmelerin başarıya ulaşma ihtimali düşük. Esed rejimi ve YPG'nin birbirlerinden maksimalist talepleri var. Esed bu denklemde YPG'den çok büyük tavizler isteyecektir. Ayrıca olası bir anlaşma durumunda Esed'in olası bir Türk harekatını engelleyecek bir kapasitesi bulunmuyor."


Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat öncesi Suriye haritasında son durum. (Kaynak: AA)


"Menbiç için ciddi bir yarış olacak"

ABD askerlerinin çekilmesinin ardından en büyük yarışın Menbiç'te olacağının altını çizen Özkizilcik şu ifadelere yer verdi:

"Menbiç en kritik yerlerden birisi ve mutlak surette Esed rejimi ve Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu arasında Menbiç için bir yarış söz konusu olacak. YPG'nin rejimin önünü açması büyük bir ihtimal. Menbiç'in rejimin kontrolüne geçmesini engellemek için havadan indirme yapılmalı ve gerekirse rejimin ilerlemesi önleyici hava saldırıları ile durdurulmalı. Türk Silahlı Kuvvetleri, ÖSO'ya helikopter ile ikmal yapma eğitimi verdi."

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