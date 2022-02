Dünyanın gözü Belarus'taki masada: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yapılacağı salon paylaşıldı

İki ülke heyetleri arasındaki müzakereler, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde gerçekleştirilecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu.

Dünya kamuoyu görüşmeye odaklanırken, Belarus Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından müzakerelerin yapılacağı salonu paylaştı.

Müzakerelerin yapılacağı salon

Salona Rusya, Belarus ve Ukrayna bayraklarının yerleştirildiği ve müzakere masasının kalemler ve kağıtlarla birlikte hazır hale getirildiği görüldü.

Bakanlık, paylaşıma, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz." notu düşüldü.

Belarus'tan güvenlik garantisi

Zelensky, söz konusu görüşmeye ilişkin açıklamasında, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Ukrayna heyetinin güvenliğine ilişkin garanti verdiğini belirtmişti.

Zelensky, "Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi." diye konuşmuştu.

