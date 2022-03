Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.

BÖLGEDE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.

İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

01.07: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.

00.12: Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

00.05: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Nükleer savaş bir seçenek değil, dünya Putin'e karşı bir duvar örüyor.

ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek demek ve böyle bir planımız yok.

00.02: Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirdi.

22.30: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü.

21.15: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin ilk turunun hemen sonrasında Kiev yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Askeri radar iletişim merkezinin hedef alındığı saldırının, balistik füze ile yapıldığı üzerinde duruluyor.

Kiev yakınındaki şiddetli patlama geceyi aydınlattı: Askeri radar iletişim merkezi vuruldu

19.15: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının beşinci gününde taraflar arasında ilk görüşme gerçekleşti. İki ülkenin heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi altı saat sürdü. Görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, "Heyetler belli çözüm taslakları önerdiler ve bazı meseleleri tespit ettiler. Heyetler ikinci tur öncesi başkentlerine dönerek istişarelerde bulunacak" dedi.

21.29: AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağı bildirildi.

19.36: İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

19.14: Putin, imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.

19.02: İngiltere Rus gemilerinin limanlarına erişimini yasaklama kararı aldı.

18.53: BM Genel Sekreteri Guterres: Belarus görüşmelerini memnuniyetle karşılıyorum.

18.34: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin ilerleyen saatler ve günlerde Ukrayna'ya "daha fazla askeri destek" vereceğini bildirdi.

18.31: BM Genel Sekreteri: Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız.

18.27: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 'acil üyelik' talebine yanıt verdi. Bugün yapılacak toplantının gündeminde bu konunun bulunmadığını belirten Borrel, "Üyelik yıllar alacak bir süreç. Biz önümüzdeki yıllara değil, önümüzdeki saatlerde ne olacağına bakmalıyız." dedi.

18.18: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.

18.15: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki savaş ve Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde gelinen son nokta ele alındı.

17.46: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması durumunda, Almanya'nın bu ülkeden aldığı doğal gazın bedelini ödeyebileceği kanallar olduğunu bildirdi.

17.43: İsviçre Federal Konseyi (İsviçre Federal Hükümeti), Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı.

İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd, Putin'in nükleer caydırıcı güçleri alarma geçirmesi sonrasında Rusya'nın nükleer silah kullanmasının 'düşük ihtimal' olduğu değerlendirmesinde bulundu. Amherd, "Tabii ki bütün senaryoları inceliyoruz ama araştırmalarımız, bu nükleer silahların kullanılma ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor" dedi.

17.27: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

17.20: AB üyesi Macaristan, kuzeydoğu komşusu Ukrayna'ya gönderilecek öldürücü silahların topraklarından geçmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Bu kararı almamızın nedeni, bu tür sevkıyatlar düşmanca askeri eylemlerin hedefi olabilir ve Macaristan'ın güvenliğini garanti almak zorundayız. Bu savaşa müdahil olmayacağız" dedi.

17.02: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek Rusya Merkez Bankası’nın son verdiği kararla faiz oranının yüzde 20’de sabit kalacağını açıkladı.

16.50: Rusya'yı SWIFT sistemi dışına iterek, doğrudan ekonomiyi hedef alan NATO ülkelerinin bu hamlesine Putin, Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne yüksek alarma geçme emriyle karşılık verdi. Yükselen bu tansiyon ile piyasalar yeniden karıştı.

16.40: Ukrayna krizi, İsviçre'nin de tarafsızlık politikasını değiştirmiş görünüyor. İsviçre, AB'nin Rusya yaptırımlarını benimsediğini açıkladı. İsviçre hükümeti, belirli Rus isimlerin ve şirketlerin mal varlıklarının dondurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Putin ve diğer Rus yetkililere karşı mali yaptırım getirildiği belirtildi.

16.35: Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle daha önce bu ülkeye uçuşlarını durdurma kararı alan Türk Hava Yolları, durdurma kararını uzattı. Türk Hava Yolları resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Moldova uçuşlarımız 15 Mart saat 23.59’a kadar iptal edilmiştir" denildi.

16.30: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin hava sahası kapatma kararları nedeniyle bugün Cenevre'de yapılacak silahsızlanma görüşmelerine gidemedi. RIA ajansı, Lavrov'un uçağının AB ülkelerinin yasağı nedeniyle İsviçre'ye gidemediğini duyurdu.

16.29: Ukrayna Enerji Bakanı Avrupa'ya seslendi: "Ukrayna'nın enerji sistemi, Avrupa ile mümkün olan en kısa sürede senkronize edilmelidir."

RUSYA'DAN YAPTIRIMLARA MİSİLLEME

16.16: Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi. Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kanada dahil, 36 ülkenin havayolu şirketlerinin Rusya'ya uçmasını yasakladı.

Avrupa'da hava sahası Rusya'ya kapalı ülkeler:

Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Norveç, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Kuzey Makedonya

16.10: ABD, Belarus’taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova’daki Büyükelçilik çalışanlarının da 'gönüllü' olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.

UKRAYNA'NIN MÜZAKERE ŞARTLARI

16.00: Zelenskiy'nin ofisi: Belarus'ta yapılan görüşmelerde Ukrayna heyeti Rus güçlerinin Kırım ve Donbass da dahil bütün Ukrayna topraklarından çekilmesini istedi.

15.52:Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya askeri faaliyetleri başlatmadı, bitiriyor. Rejimin Kiev'deki askeri eylemleri ve Donbas sakinlerinin sistematik yıkımı 8 yıl sürdü. Bu savaş sırasında 14 binden fazla insan öldü, yüzlerce çocuk. Buna bir son vermek gerekiyordu. Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik bitmek bilmeyen tehditlerine son vermek gerekiyordu. Rusya da bunu yapacaktır" denildi.

15.15: Devlet televizyonunun aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptırımların devreye girmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Batı bir yalanlar imparatorluğu" açıklamasında bulundu.

14.50: Ukrayna halkı için Türkiye ve Azerbaycan’da toplanan yardım malzemeleri Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden yola çıktı.

14.45: Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları nedeniyle, 500 binden fazla kişinin Ukrayna’dan kaçtığını açıkladı.

14:45: Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostosh, Rusya'nın ülkedeki siyasi liderler ve üst düzey yetkilileri öldürmek için Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 400 paralı askeri başkent Kiev'e gönderdiğini belirtti.

14.38: Ukrayna makamları, Kiev’in kuzey doğusunda Belarus sınırına yakın Chernihiv kentinin ve çevresinin bombardıman altında olduğunu açıkladı. Yetkililer, yerleşim yerlerinin isabet aldığını ve yangın çıktığını belirtti.

14.32: ABD ve İngiltere’ye ait uçakların Ukrayna sınırında devriye uçuşu yaptığı bildirildi. NATO hava kuvvetlerine ait uçakların Ukrayna'yı yakından takip ettiği ve yüksek hazırlık seviyesini koruduğu belirtildi.

14.30: Ukrayna lideri Zelenskiy'nin AB için acil üyelik talebine cevap geldi. AB yetkilisi Charles Michel, 27 üye ülke arasında bloğun genişletilmesi konusunda anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.

14.28: Türkiye, Ukrayna’daki Türk vatandaşların tahliyesi için tren tahsis edildiğini duyurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna’daki vatandaşlarımızın dikkatine: Bugün saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başındadır. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir."

14.20: Yunanistan'ın, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturum izni verme ve yenileme işlemlerini durdurduğu bildirildi.

14.10: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba: Rusya ile tüm ticari bağları kesin. Bugün Rusya ile iş yapmak saldırganlık, savaş suçları, dezenformasyon, siber saldırılar ve kişisel olarak Vladimir Putin’i 21. yüzyılın Hitler’i olarak finanse etmek anlamına geliyor.

14.06: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 422 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

14.00: Alman spor kulübü Schalke, Gazprom ile ortaklığını sonlandırdı.

13.39: Kremlin: "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak. Putin, Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşecek."

13.34: Kiev'in Rus kuşatması altında olduğu haberlerini Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Kiev kuşatılmadı. Ruslar bunu ancak hayal edebilir. Kiev tamamen Ukrayna ordusu tarafından kontrol ediliyor." ifadeleri yer aldı.

13.23: Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka’dan Makariv’e doğru ilerleyen Rus tanklarındaki askerler, Ukraynalılarla çatıştı.

13.09: Rusya ve Belarus'un, Twitter, Facebook, Alphabet ve YouTube hesaplarının dondurulması istendi.

12.57: Romanya Hükümet Sözcüsü Dan Carbunaru, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı günden bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını söyledi.

KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

13.20: Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.

12.44: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri ve insani desteğini artırdığını bildirdi. Stoltenberg, "NATO müttefikleri, hava savunma füzeleri, anti tank silahlarının yanı sıra insani ve mali yardımlarla desteklerini artırmaktadır." ifadesini kullandı.

ZELENSKİY: ZAFER UKRAYNA'NIN OLSUN

11.58: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, "Aday olduğumda her birimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız. Ve her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın olsun" dedi.

AB'ye Ukrayna'yı derhal üye yapmaları çağrısında bulunan Zelenskiy, gerçek askeri deneyime sahip savaşçıların suçlarını telafi edebilmeleri için serbest bırakılma kararının alındığını da doğruladı.

Zelenskiy Rusya'nın operasyonunun başlamasından bu yana ülkede 16 çocuğun öldüğünü, 45 çocuğun yaralandığını açıkladı. Zelenskiy, çatışmalarda şu ana dek 4 bin 500 Rus askerinin öldüğünü de söyledi.

Zelenskiy Ukrayna'ya saldıran Rus askerlerine de seslendi: "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" ifadelerini kullandı.





Savaşa bir ülke daha katılıyor: Rus askerine destek vermek için hazırlanıyorlar

11.45: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili paylaştığı istihbarat raporuna göre, Rus kara birlikleri Kiev’in kuzeyine 30 km kala Ukrayna kuvvetleri tarafından yavaşlatıldığı belirtildi.

UKRAYNA HEYETİ BELARUS SINIRINDA

11.38: Zelenskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle görüşmeler için Belarus sınırına ulaştığı belirtildi. Açıklamada, ana amacın ateşkes sağlanması ve Rus askerlerinin çekilmesi olacağını duyurdu.

11.35: Ukrayna heyetindeki isimler açıklandı. Heyette iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy bulunuyor.

Yakalanan Rus askerleri konuştu: Tatbikat var dediler kandırıldık

11.20: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer caydırıcı kuvvetleri alarma geçirmesini yorumladı. BBC Radyosu'na konuşan Borrell, "Bu gerilimi tırmandırmayacağız" dedi.

11.17: Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 21,64 değer kaybetmesi üzerine dolar/ruble paritesi 100’e çıktı.

11.10: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını bildirdi.

10.34: Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.

10.31: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü. Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı Akar'a teşekkür etti.

10.29: Harkov bölge idaresi başkanı Oleg Sinegubov, 26 Şubat’ta başlayan ve 28 Şubat sabahına kadar yürürlükte olan Harkov’da sokağa çıkma yasağının 1 Mart salı sabahına kadar uzatılabileceğini söyledi.

10.20: Rusya'nın müzakere heyetinin başkanı Medinskiy, "Ukrayna heyetinin 1.5-2 saat arasında müzakerelerin yapılacağı noktaya gelmesini bekliyoruz" dedi.

10.17: Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında, Berdyansk şehri ve Enerhodar şehrinin Rus ordusunun eline geçtiği bildirildi.

10.16: Rusya Savunma Bakanlığı yine açıklamasında, Zaporijya Nükleer Santrali'nin etrafını da kuşattıklarını ve bölgeyi kontrol altına aldıklarını bildirdi.

09.53:Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.

09.49: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin son durumu ve gelişmeleri açıkladıkları bildiri yayınladı. Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

05.10: Ukrayna Dışişleri: Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı.

01.03: Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın düzenlediği saldırıların son bilançosunu açıkladı. Bakanlık, 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını aktardı.

00.24: Fransa, Rusya ve Belarus'ta bulunan vatandaşlarına bu ülkelerden "derhal" ayrılmaları çağrısında bulundu.

27 ŞUBAT 2022

23.53: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 193 üye ülkenin bulunduğu BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.

23.50 Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını açıkladı.

22.47: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı kendilerinden gördüklerini ve zaman içinde AB'nin içine almak istediklerini söyledi.

22.38: AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu söyledi.

20.55: Rusya Savunma Bakanlığı, ordularının Ukrayna'da kayıplar verdiğini ancak sayının, Ukrayna tarafından açıklananın altında olduğunu duyurdu.

20.18: ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Greenfield, Ukrayna'ya yönelik saldırısından dolayı Rusya'yı BM'den izole edebileceklerini ve Rusya'ya baskı uygulamak için ellerindeki tüm araçları kullandıklarını açıkladı. Greenfield, çarşamba gününe kadar Rusya'nın veto edemeyeceği bir BM Genel Kurulunun onaylanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

19.33: AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Belarus'a karşı da yaptırımların uygulanacağını açıklayan Leyen, "Lukaşenko hain saldırıya destek oldu" dedi. Leyen ayrıca AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

19.17: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile gerçekleşecek olan müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Rusya ile görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum ama yine de şans verildi" ifadelerini kullandı.

18:14 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rusya-Ukrayna görüşmesinin başladığını açıkladı.

17:35: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir.

16.45: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede insani durum ve ateşkesin sağlanmasının önemi ele alındı.

16.30: Belarus Lideri: Müzakerelerin zamanını ertelenme teklifimi Putin kabul etti.

16.20: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: Uluslararası askeri desteği almaya başladık. Bu bağlamda toplu bir şekilde askeri araçları yok eden Bayraktarlar da çok etkili.

Rusya Ukrayna savaşında Bayraktar sahnede: Ukrayna Silahlı Kovvetleri Başkomutanı paylaştı

16.10: Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

16.09: Fransa, bu akşamdan itibaren hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

16.05: Belarus Başkanlık Ofisi: Ukrayna Gomel şehrine gelecek.

16.00: Rus Basını: Zelenskiy müzakere teklifini kabul etti. Heyetler Belarust'a görüşecek.

15.40: Japonya Başbakanı Kishida: Ukrayna'ya 100 milyon dolar insani yardım göndereceğiz. Rus hükümeti ve Putin'in varlıklarını donduracağız. Rusya'ya uygulanacak yaptırımlarda Batılı ülkeleri izleyeceğiz.

15.23: Rusya’nın, Ukrayna’ya müzakereler için Belarus’a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla doldu.

15.03: Hollanda, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

14.31: Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

14.28: İtalya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

14.00: Zelenskiy: Rusya'nın yargılanması bu hafta başlamalı. Bu yaptıkları şey intikam.

13:58: Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz: "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor."

13.55: Zelenskiy: Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtık.

13:50: Rusya: Kiev'le barış ve kan dökülmesine son vermenin şartını konuşmaya hazırız. Müzakerenin yeri değil içeriği önemli.

13.45:Türk vatandaşları Ukrayna'dan almak için Kapıkule'den 30 araç daha çıkıyor.

13.30: Almanya Başkanı Scholz: NATO Bölgesinin her karışını korumaya devam edeceğiz.

13.14: Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, ülkesinin hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını duyurdu.

13.10: Sumi Yönetimi: Sivillere ambulans ulaşamıyor.

13.05: Kiev'in kuzeybatısında bulunan Irpin şehri Ukrayna ordusu tarafından geri alındı.

13.05: Avrupa Birliği yetkilisi, AB üye ülkelerinin 3/4'ünün hava sahalarını Rusya için kapattığını söyledi. AB yetkilisi, Rusya'dan gelen gemiler için AB limanlarının kapatılmasının da düşünülmekte olduğunu teyit etti.

13.00: Türkleri taşıyan 3 otobüs Kapıkule sınır kapısından giriş yapıyor.

12.58: Belçika Başbakanı Alexander De Croo: hava sahasını tüm Rus havayollarına kapatma kararı aldı. Başbakan: Avrupa semalarımız açık semalardır. İnsanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil.

12.56: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını açıkladı.

12.45: Ukrayna: 4.300 Rus askeri öldürüldü.

12.43: Yunanistan'ın Ukrayna'ya Polonya üzerinden askeri malzeme ve insani yardım göndereceği bildirildi.

12.34: Başkan Volodymyr Zelensky, Ukrayna'nın devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmada gösterdiği olağanüstü kişisel cesaret ve kahramanlık nedeniyle denizci Vitaliy Skakun'a (ölümünden sonra) Ukrayna Kahramanı unvanı verilmesine ilişkin Kararnameyi imzaladı.

12.20:Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında soykırım izleri var. Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı iptal edilsin.

11.35:Reuters: Finlandiya hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

11.30: Karadeniz'de Ukrayna ve Rus limanını ziyaret eden gemilerde güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı.

11.10:Rusya: 28 uçak ve 223 tank imha ettik, 471 askeri esir aldık.

11.01: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı: "Ölü Rus askerlerinin cesetlerini Ukrayna'dan çıkarmamıza yardım edin. Bunlar binlerce işgalcinin cesetleri. Bu insani bir ihtiyaç. Rus işgalcilerin cesetlerinin Ukrayna'dan ayrılmasını istiyoruz!"

10.50: Türk Hava Yolları: Ukrayna'ya komşu ülkelerden dönecekler için uçak bileti en fazla 220 dolar olacak.

10.46: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ukrayna'nın Uluslararası Bölgesel Savunma Lejyonu'nun bir parçası olarak Ukrayna'yı ve dünya düzenini savunmak isteyen yabancılar, sizi kendi ülkelerinizdeki Ukrayna'nın yabancı diplomatik misyonlarıyla iletişime geçmeye davet ediyorum. Birlikte Hitler'i yendik ve Putin'i de yeneceğiz.

10.45: Zelenski'den Kremlin'e yanıt: Eğer Rusya Ukrayna'ya Belarus topraklarından saldırmamış olsaydı, Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi.

10.44: Pentagon: ABD, Ukrayna'ya hafif silah, tanksavar ve cephane gönderecek.

10.40: Zelenskiy, müzakereler için Minsk'te Ruslarla görüşmeyi reddetti. Zelenskiy: Varşova, İstanbul, Bakü - Biz bu şehirleri müzakereler için Rusya'ya sunduk. Aslında füzelerin Ukrayna'ya uçmadığı diğer şehirler de olabilir. Ama Minsk'te değil. Ukrayna’ya Belarustan herhangi bir düşmanlık olmasaydı o zaman Belarus'ta müzakereleri kabul ederdi.

10.32: Zelenskiy: İşgal güçleri sivil alanlara saldırı düzenliyor. Dün Gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu. Ambulanslara saldırdılar.

10.31: Romanya ve Litvanya Rus havayollarına hava sahasını kapatma kararı aldı.

10.30: Rusya: Ukrayna savunması kırıldı, taarruz başarılı.

10.28: Google: Rusya tarafından fonlanan medya servislerimizden gelir elde edemeyecek. Rusya tarafından fonlanan medyanın servislerimizden reklam vermesini engelliyoruz.

10.20: Almanya: Ordu envanterinden 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füzeyi Ukrayna'ya göndereceğiz.

İngiltere Başkanı Johnson: Rusya'yı küresel finans sisteminin dışında tutacağız.

10.19: Kremlin: Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı.

10:15: Bıden: Rusya uzun dönemde çok ciddi bedeller ödeyecek.Rusya'ya karşı elimizdeki seçenekler üçüncü dünya savaşı ya da yaptırımlar.

10.14: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da toplam 975 askeri altyapı tesisini imha ettiğini bildirdi.

10.09: Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu bildirildi.Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, gece yarısı Rus sabotaj gruplarıyla bazı çatışmaların çıktığı belirtildi.

10.05: Ukrayna ordusu, Belarus Tu-22 uçağından Kyiv'e ateşlenen bir seyir füzesini düşürdüğünü söyledi. Ukrayna ordusu, "Bu, Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun başka bir savaş suçudur" dedi

09:55: Ukraynalı yetkili: Harkiv'de sokak savaşı başladı.

09:37: Rus ordusu, başkent Kiev’de bulunan petrol terminalini hedef aldı.



09:30: Harkiv Valisi: Sokağa çıkmayın sığınaklarda kalın.

09:10: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkiv'e girdi.

08.45: Ukrayna Büyükelçiliği: Kyiv’deki bir sabotaj ve keşif grubu, üç çocuğu olan aileyi kurşuna dizdi. Ebeveynler ve bir çocuk hayatını kaybetti.

01.09: Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını açıkladı.

00.45: Fransa, Rusya'ya yönelik ekonomik ve finansal yaptırımları güçlendirme kararı aldı. Öte yandan Ukrayna'ya daha fazla askeri ekipman gönderileceği de duyuruldu.

26 ŞUBAT 2022

23.31: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerinde iki seçeneğin bulunduğunu söyledi. Biden, bu seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirtti.

22.02: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'dan yakıt ve cephane taşıyan bir trenin, Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından imha edildiğini duyurdu.

20.59: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi" açıklamasında bulundu. Ülkeyi terk ettiğine yönelik iddiaları da yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız." dedi.

20.26: Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.

20.46: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi 28 Şubat Pazartesi saat 08.00'e kadar uzatıldı.

18.19: Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

17.48: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye 'Ukrayna krizinin çözümü' için tüm yapıcı güçlerle çalışmaya hazırız dedi.

16.55: Çeçen güçlerin Ukrayna'ya konuşlandırıldığını teyit eden Çeçen lideri Kadirov, "Ukrayna saflarında savaşan Çeçenleri de öldüreceğiz" dedi.

16.54: Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın SWFT bank sisteminden çıkarılma kararı alındığını ve teknik işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

16.47: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: “Rusya ile müzakere koşullarını kabul edilemez olduğu için reddettik”

Ukrayna lideri Zelenskiy'in danışmanı, Kiev'in Rusya'yla müzakereleri "koşullar kabul edilemez" olduğu için reddettiğini söyledi.

16.42: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

16.31: Ukrayna Sınır Güvenlik Birimi: Rusya Karadeniz'in Kuzeybatı kısmını navigasyona kapattı.

ERDOĞAN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

16.08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Hayatını kaybeden Ukraynalı vatandaşlar için baş sağlığı dileyen Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna Türkiye'nin desteğini asla unutmayacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür: Bunu asla unutmayacağız





16.07: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Ukrayna ve Ukrayna Ordusu için bağış toplamak amacıyla Ukrayna Ankara Büyükelçiliği tarafından özel TL ve USD hesapları açılmıştır. Herhangi bir ülkeden herkes bağış yapabilir.

PUTİN'DEN İKİNCİ SALDIRI EMRİ

15.46: Rus ordusu ilerliyor: Kremlin'in yaptığı son dakika açıklamasına göre Putin bekleme talimatını çekti, Rus ordusu yeniden ilerliyor. Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün olası müzakere teklifi Kiev tarafından reddedilince Putin orduya 'dur' talimatını geri çekti."

Kremlin Sözcüsü Peskov da "Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti" dedi.

TÜRKİYE: MÜZAKERE İÇİN HAZIRIZ

15.36: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

15.35: Romanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını açıkladı.

15.09: Letonya, hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

14.30: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeni bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saat 17.00-08.00 saatleri arasında kimse sokağa çıkamayacak. Yasağa uymayanlar düşman sayılacak.

'KİEV KONTROLÜMÜZ ALTINDA'

13.20: Ukrayna lideri Zelenskiy, "Düşman saldırılarına direndik ve başarıyla püskürttük. Devletimizin birçok il ve ilçesinde çatışma devam ediyor ama neyi koruduğumuzu biliyoruz, ülkemizi, toprağımızı, çocuklarımızın geleceğini... Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Planlarını bozduk. Ukrayna'da herkese silah vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Konuşmasına Rusça devam eden Zelenskiy, "Binlerce Rus asker esirimiz var. Onlar neden ülkemizde olduklarını, savaştıklarını anlamıyor. Binlerce kurban, yüzlerce mahkum neden ölmek için Ukrayna'ya gönderildiklerini bilmiyor" diyerek Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kiev kontrolümüz altında

13:35: Fransız Deniz Kuvvetleri, Manş Denizi'nde araçlarla dolu bir Rus kargo gemisini durdurdu.

13:33: Rusya'nın ele geçirdiğini öne sürdüğü Melitopol kentinden gelen bir görüntüde polis binasına Rus bayrağı çekildiği görülüyor.





13.11: Fransa, Romanya'ya 500 asker ve Estonya'ya 4 savaş uçağı gönderecek

13.04: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve İtalya Başbakanı Draghi ile görüşen Zelenskiy, Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasını desteklediğini aktararak, "Ukrayna, AB'nin bir parçası olmalı" ifadesini kullandı.

12:50: Rus askerleri Ukrayna’nın Melitopol kentindeki bir hastaneye saldırdı.

12.30: Rus ordusu Lyiv'e indi. Lyiv Belediye Başkanı, ilk saldırının püskürtüldüğünü duyurdu. Belediye Başkanı 60 Rus askerinin ilk olarak iniş yaptığını söyledi.

RUSYA'DAN YAPTIRIMLARA YANIT

12.15: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ne kadar sürecek?" sorusuna "Putin'in belirlediği hedeflere ulaşılana kadar" dedi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara yanıt veren Medvedev, "Elçilikleri kapatıp ilişkileri gözden geçireceğiz" dedi.

12.01: Rus medya izleme kuruluşu Roskomnadzor'un gazete ve televizyonlara yolladığı uyarı mektubunda saldırı, "işgal ya da savaş ilanı" gibi kelimelerin kullanılmaması istendi.

12.00: Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna şehirlerine saldırı olmadığı iddia ederek sivil kayıp yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

11.47: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, başkentte düzenlenen Rusya karşıtı gösteride konuştu. Ukrayna'nın direnmeye devam edeceğini belirten Bodnar şunları söyledi: "Zor çatışmalar devam ediyor, Dombas’ta mücadeleye devam. Rusya’nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü. Görünen o ki kendi aralarında yeterince Rus asker bulunuyor çünkü polislerini de göndermek zorunda kaldırlar. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız yerlerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanımız kuşatılmış şehirden tahliye olmaktan vazgeçti. Ülkemizi savunmaya devam ediyor. Rus propagandasına inanmayın, bilgileri güvenilir kaynaklardan kontrol edin. Biz kazanacağız."

11:37 Ukrayna'nın en güvenli kenti kabul edilen Lviv’de hareketlilik artıyor. Lviv halkı, kentten ayrılmak üzere tren istasyonlarına akın etti. Lviv’e eğitim için gelen Afrika kökenli öğrenciler de Lviv Tren İstasyonundan tahliye edildi.

198 UKRAYNALI ÖLDÜRÜLDÜ

11:36Ukrayna Sağlık Bakanlığı: Üçü çocuk 198 Ukraynalı öldürüldü. 33’ü çocuk 1115 yaralı var.

11.30: Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği Letonya’ya taşınıyor. Açıklama Letonya Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

11.25: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Barışçıl bir eylemde toplandık. Ukrayna’daki savaşa karşı protesto ediyoruz. Bugün Ukrayna’da 3 gündür rus federasyonu devam ediyor. Bu Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Bugün Onlarca sivil hayatını kaybetti. Ukrayna’da tüm yaşayan halklar Ruslar da dahil bu savaştan zarar görüyorlar. Ukrayna’ya karşı yapılan bir savaş değil 3.dünya savaşıdır. Belarus şuan bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan’ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması tüm dünyaya bağlı.

11.18:Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya 200 uçaksavar füzesi göndereceğini açıkladı.





10.59: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaparak AB'ye çağrıda bulundu. Zelenskiy açıklamasında "Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için kritik bir an" ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştüğünü belirten Zelenski, Ukraynalıların kahramanca sürdürdüğü özgürlük mücadelesinde daha çok destek istediklerini ifade etti.

10.50: Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya Ukrayna'da uzun bir savaşa hazır olmalı. Bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak.

10.49:Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: İki gün içinde Rus ordusuna ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 top, 1 BUK füze sistemi imha etti. 3 bin 500 Rus askeri öldürüldü, 200 asker esir alındı.

10.40: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter hesabından bombalanan bir binanın görüntülerini paylaştı. Batı'ya seslenen Kuleba, "Güzel, huzurlu şehrimiz Kiev'de bir bina Rus kara kuvvetleri ve füzelerinin saldırısına uğradı. Tüm dünyadan Rusya Federasyonu'nun tamamen izole edilmesini talep ediyorum. Büyükelçileri sınır dışı edin, petrol ambargosu uygulayın ve Rus ekonomisini yok edin. Rusya Federasyonu'nun Savaş suçlularını durdurun!" ifadelerini kullandı.

10.37: Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait bir kargo gemisi ve Moldova bayraklı kimyasal tanker füze ile vuruldu. Japon gemisinin hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yola devam ettiği öğrenildi.

10.10: Bulgaristan, tüm Rus uçaklarına hava sahasını kapattığını açıkladı. İngiltere de, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasına yasak getirdi.

10.02:Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin Rus askerinin öldürüldüğü, 14 savaş uçağının düşürüldüğünü, 102 Rus tankı ve 536 zırhlı askeri aracı imha ettiklerini belirtildi.

Bakanlık ayrıca Rus ordusunun Karadeniz ve Tuna Nehri kıyıları boyunca insansız hava araçlarıyla keşif yaptığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı Deniz Muhafızları gemisinin Odessa yakınlarındaki Çornomorsk kıyılarında devriye gezdiğini, zaman zaman sıcak çatışmanın yaşandığı ve Rus ordusuna ait insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.

09:48 Rus askerlerinin attığı bombalar Kiev'de bir apartman dairesine çarptı. Kurtarma ekipleri, 17. ve 18. katlardaki Lobonovsky Bulvarı'ndaki yüksek binanın sakinlerini tahliye ediyor.

Rusya Kiev'de sivillerin yaşadığı binayı vurdu: Rus füzesinin binayı vurma anı kamerada

09:15: Rus ordusu Kiev'e ilerlemeye devam ediyor. Kiev'in dışındaki hidroelektrik santralinin Rusların kontrolüne geçtiği bildirildi. Santral şehrin hemen dışında yer alıyor.

08:14 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyada yayımladığı yeni video ile silah bırakmayacaklarını açıkladı.

OYNAT 00:43 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kiev sokaklarından halka seslendi: Sahte haberlere inanmayın ben buradayım Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Kiev'de sokakta çekilen görüntüyle Ukraynalılara seslendi.



İnternette çok fazla yalan haber olduğunu ifade eden Zelenskiy, 'Ukrayna ordusundan silahları bırakıp tahliyesini istediğime dair çok fazla dezenformasyon var. Ben buradayım millet. Vazgeçmiyoruz. Ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız gerçektir ve gerçek şudur ki burası bizim vatanımız. Vatanımızı, ülkemizi, çocuklarımızı koruyacağız. Yaşasın Ukrayna.' dedi.

08:00 ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği, ülkedeki ABD’lilere en yakın sığınakları bulmaları yönünde uyardı.

07:42 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Melitopol kentinde kontrolünü sağladığını duyurdu.

07:16 ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Minsk’te müzakereler yapılması önerisini kabul ettiğini duyurdu.

06:30 Zelenskiy: "Ukrayna’ya yeni yardımlar konusunda dünya liderleriyle anlaştım"

06:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.

06:00 Ukrayna’daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

05:58 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden çıkarılmasına ilişkin, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

05:55 Birleşmiş Mİlletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sergei Kislitsa ile Rus meslektaşı Vassily Nebizia arasında sert tartışmalar yaşandı.

04:00 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor’s (SP), Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB "ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye düşürdü.

03:50 Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Rusya ile sonsuza kadar diplomasiyi ortadan kaldırmadık"

03:00 ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov'a yaptırım

02:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 tipi savaş uçağının Rusya’ya ait IL-76 tipi askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

01.51: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle kınayan kararını Rusya ‘veto’ etti.

01.10: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgaline ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Bugün zor bir gündü fakat gece çok daha zor olacak. Gece saldıracaklar." dedi.





FOTOĞRAF 6 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. günü...<br><br> Rus birlikleri Kiev'e doğru ilerliyor. Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.<br><br> Ukrayna askeri, Rusların tehdidi altındaki Kiev’de bir yolda konuşlandı.<br><br> Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Ukrayna askerleri Kiev'in merkezinde konuşlandı: Eller tetikte bekliyorlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor. Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı konuşlandı.



OYNAT 00:22 Ukraynalı komutandan Rus askerlerine gözdağı: Bayraktarları beğendiniz mi? Ukrayna Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın işgalci Rus askerlerine yönelik konuşması sosyal medyada gündem oldu. Rus askerlerine Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2'leri hatırlatan Ukraynalı komutan, 'Bayraktarları beğendiniz mi? Başınızın tepesinde uçuşan nedir. Sizinle savaşmak için şeyimiz var, en iyisi teslim olun. Şansınız varken kaçın' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni topladı. BiP'te paylaş

OYNAT 00:18 Ukraynalı kız sığınaktan Putin'e seslendi: Ordunuzu geri çekin Ukraynalı bir çocuk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek ordusunu geri çekmesini istedi.



Rusya'nın Ukrayna saldırıları ikinci gününde de devam ediyor. Ülkeden bomba ve siren sesleri yükselirken, Ukraynalı bir çocuk Putin'e seslenmek için kameranın karşısına geçti. Buz mavisi gözleriyle ve yüzündeki yara iziyle çektiği görüntüde konuşan çocuk, 'Vladimir Putin, Ukraynalı çocuklar size sesleniyor. Ordunuzu geri çekin' ifadelerini kullandı.. BiP'te paylaş

FOTOĞRAF 19 Rusya’nın Ukrayna’ya karşı aldığı savaş kararı ve başlattığı askeri operasyon küresel piyasaları sarstı. Birçok emtia sınıfında yukarı doğru hareketlenmeler görülürken, tüm riskli varlıklara sert satış geldi. Altın ise böyle bir ortamda 1.963 dolarons seviyesine kadar uzanarak son 13 ayın en yüksek seviyesine geldi. Güvenli liman olarak öne çıkmaya devam eden ons altın Rusya’nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla yüzde 3'e yakın yükseliş kaydetti. Uzmanlara göre artan gerilim altın fiyatlarında rekoru tetikleyebilir. Dünya'da yer alan habere göre; Dün öğle saatleri itibariyle 1,965 dolara dayanan ons altında 1975 seviyesi ilk direnç olarak izlenecek. Ancak analistler olağanüstü koşullardan geçtiğimizin akılda tutulmasını tavsiye ediyor. eğerli metallerin performansında teknik görünümden ziyade özellikle Ukrayna’dan gelecek haber akışının belirleyici olacağı ifade ediliyor. Tam tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte, çatışmaların genişleyerek devam etmesi değerli metallere yönelimi tetikleyerek daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir. Nitekim teknik görünüme bakıldığında 2.000 dolar direnç hedefl eri arasında gösterilmeye başlandı. Uzmanlar 1.995 ve 2.032 dolar seviyelerini önemli dirençler olarak sayıyor. Sonrasında ise 2.075 dolarlık rekora giden yolun açılabileceği belirtiliyor. Diğer yandan gelişmelerin seyrine bağlı olarak olası yaşanabilecek düşüşlerde ise 1.910 seviyesi ilk önemli destek olarak gösteriliyor. GRAM ALTIN FİYATI: 876,19 896,95 ÇEYREK ALTIN FİYATI: <br>1.378,66 1.409,15 YARIM ALTIN FİYATI: <br>2.746,55 2.815,92 CUMHURİYET ALTINI FİYATI : 5.510,32 5.614,61 ATA ALTIN FİYATI: <br>6.049,05 <br>6.206,23 SPOT ALTIN TLGR FİYATI: 860,99 <br>861,14 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrasında 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Güvenli liman olarak öne çıkmaya devam eden ons altın Rusya'nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla yüzde 3'e yakın yükseliş kaydetti. Uzmanlara göre fiyatlar rekora gidiyor. İşte altında ortaya çıkan son tahminler.. BiP'te paylaş

FOTOĞRAF 16 Ukrayna Acil Durum ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde saldırılar sonucunda zarar gören ve yangın çıkan binalarda yaşayan sivil halkı tahliye etti. Devlet Başkanı Zelenski, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucunda şu ana kadar 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini, 316 kişinin yaralandığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyulmaya başlandı. Ülkenin farklı bölgelerinde Rus güçleriyle Ukrayna askerleri arasında çatışmalar devam ederken, askeri müdahalenin faturası ağırlaşıyor.<br><br> Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kiev'de gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulundu.



FOTOĞRAF 35 Rusya'nın başkenti Moskova'da, ülkenin 2. büyük kenti St. Petersburg ve önde gelen diğer şehirlerde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Ukrayna'ya gerçekleştirilen askeri operasyon protesto edildi. Meydanlarda toplananlar savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı. Gösterilerde Devlet Başkanı Putin aleyhine de slogan atıldı. Bazı gösterilerde polisle protestocular arasında arbede yaşandı ve göstericilerden gözaltına alınanlar oldu. Yaptığı paylaşımda, ülkesi Rusya'yı ve Putin'i eleştiren ünlü Rus satranç oyuncusu Garry Kasparov, Ukrayna'nın askeri olarak derhal desteklenmesini istedi. \"Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun\" ifadelerini kullanan ünlü satranç şampiyonunun paylaşımında öne çıkan mesajları şöyle: \"Ukrayna'yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya'yı her uluslararası ve finans kuruluşundan kovun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı.\" Rusya'da savaş karşıtı gösteriler hızla yayılıyor: 47 kentte halk sokağa döküldü Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından, savaş karşıtı protesto gösterileri ülkenin 47 kentine yayıldı. Gözaltına alınanların sayısı bini buldu. Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi. Kasparov, "Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

FOTOĞRAF 19 Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kiev'de korkunç roket saldırılarının gerçekleştiğini belirtti. En son başkent Kiev'in buna benzer bir durumu 1941'de Nazi Almanya'sı saldırdığında yaşandığına dikkati çeken Kuleba, \"Ukrayna o şeytanı yendi ve bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin. Tüm ilişkileri kesin. Rusya'yı her yerden atın.\" değerlendirmelerinde bulundu. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklanmıştı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı. Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti. Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı. Kiev'deki saldırıları Nazi Almanya'sı dönemine benzetti: Korkunç roket saldırıları gerçekleşiyor Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanırken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan twitter üzerinden yeni bir açıklama daha geldi. Rusya'nın Kiev'e roket saldırılarını Nazi Almanya'sı dönemine benzeten Kuleba, ''Kiev'de korkunç roket saldırıları gerçekleşiyor, Ukrayna o şeytanı yendi ve bunu da yenecek.'' dedi. BiP'te paylaş

