Kiev yakınındaki şiddetli patlama geceyi aydınlattı: Askeri radar iletişim merkezi vuruldu
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin ilk turunun hemen sonrasında Kiev yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Askeri radar iletişim merkezinin hedef alındığı saldırının, balistik füze ile yapıldığı üzerinde duruluyor.
Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
BELEDİYE BAŞKANI: EN AZ ALTI YARALI VAR
Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.
Askeri radar iletişim merkezinin hedef alındığı saldırının, balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.