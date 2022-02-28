Kiev yakınındaki şiddetli patlama geceyi aydınlattı: Askeri radar iletişim merkezi vuruldu

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

BELEDİYE BAŞKANI: EN AZ ALTI YARALI VAR

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Askeri radar iletişim merkezinin hedef alındığı saldırının, balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.

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