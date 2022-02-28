Dünya Kiev yakınındaki şiddetli patlama geceyi aydınlattı Askeri radar iletişim merkezi vuruldu
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Kiev yakınındaki şiddetli patlama geceyi aydınlattı: Askeri radar iletişim merkezi vuruldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin ilk turunun hemen sonrasında Kiev yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Askeri radar iletişim merkezinin hedef alındığı saldırının, balistik füze ile yapıldığı üzerinde duruluyor.

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Haber Merkezi İHA
Kiev yakınındaki şiddetli patlama geceyi aydınlattı: Askeri radar iletişim merkezi vuruldu
Ukrayna'da askeri radar iletişim merkezi vuruldu

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

BELEDİYE BAŞKANI: EN AZ ALTI YARALI VAR

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Askeri radar iletişim merkezinin hedef alındığı saldırının, balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.

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Kiev yakınında korkutan patlama: Alevler gökyüzünü aydınlattı
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin ilk turunun hemen sonrasında Kiev yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Askeri radar iletişim merkezinin hedef alındığı saldırının, balistik füze ile yapıldığı üzerinde duruluyor.

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