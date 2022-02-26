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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kiev kontrolümüz altında

Ukrayna lideri Zelenskiy, "Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Planlarını bozduk" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: ​Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyden flaş açıklamalar: Kiev kontrol altında
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, düşmanın saldırıları karşısında dik durduklarını ve saldırılarını başarıyla geri püskürttüklerini belirtti.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Düşman saldırılarına direndik ve başarıyla püskürttük. Devletimizin birçok il ve ilçesinde çatışma devam ediyor ama neyi koruduğumuzu biliyoruz, ülkemizi, toprağımızı, çocuklarımızın geleceğini... Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Planlarını bozduk" diye konuştu.

İddiaların aksine Kiev'de olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız" dedi.

Zelenskiy, Rus işgalcilerin füzeler ve ağır silahlarla yerleşim birimlerine saldırdığını, enerji üretim kaynaklarını yok etmeye çalıştığını belirterek, "Çok sinsi taktikleri var. Roketler ve toplarla tahrip edilen konutlar, dünyanın bizimle birlikte işgali durdurması için son argümandır." ifadelerini kullandı.

  • Zelenskiy, "Ukrayna halkı AB üyelik hakkı kazandı. Umarım Macaristan ve Almanya swift kararını desteklemek için yeterli cesarete sahiptir" dedi.

'HERKESE SİLAH VERECEĞİZ'

Zelenskiy, "Ukrayna'da herkese silah vermeye hazırız" diyerek savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

RUS HALKINA SESLENDİ

Konuşmasına Rusça devam eden Zelenskiy, "Binlerce Rus asker esirimiz var. Onlar neden ülkemizde olduklarını, savaştıklarını anlamıyor. Binlerce kurban, yüzlerce mahkum neden ölmek için Ukrayna'ya gönderildiklerini bilmiyor" diyerek Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı.

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