Yakalanan Rus askerleri konuştu: Tatbikat var dediler kandırıldık

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, resmi Telegram hesabı üzerinden yakalanan Rus askerlerinin videolarını ve görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Yakalanan, yaralanan ya da yaşamını yitiren Rus askerlerinin görüntülerini paylaşan Ukraynalı yetkililer, konuşabilecek durumda olan Rus askerlerini de sorguya çekti. Videoların çekildiği zaman ve konum ile ilgili bir bilgi paylaşılmazken, askerlerin verdiği bilgilerin de doğruluğu henüz teyit edilmedi.

"Kardeşimi görünce şoke oldum"

Öte yandan İngiliz The Guardian gazetesi, yakalanan Rus askerlerin ailelerine ulaşmayı başardı. Kendisini Paktishev olarak tanıtan bir askerin ailesinden 3 kişi bu görüntülere çok şaşırdıklarını söyledi. Paktishev’in kız kardeşi Yelena Polivtseva, “Kardeşimin yakalandığı görüntüyü gece bana gönderdiler. Tamamen şoke oldum. Onun orada savaştığını bilmiyordum” dedi.

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Polivtseva, “Kardeşimin orduda olduğunu biliyordum ama Ukrayna’ya gönderildiğini bilmiyordum. Onun da bu durumun farkında olduğunu sanmıyorum” yorumunu yaptı.

Ukraynalı yetkililerin paylaştığı videolar ile ilgili Rusya yönetimi henüz net bir açıklama yapmadı. Rusya Savunma Bakanlığı dün gece sadece, “Yoldaşlarımızdan bazıları öldü ve yaralı olarak ele geçirildi. Fakat ortadan kaldırılan Ukraynalı milliyetçilerin sayısı Rusya’nın zayiatından çok daha fazla” açıklamasını yaptı.