Rusya Kiev'de sivillerin yaşadığı binayı vurdu: Rus füzesinin binayı vurma anı kamerada

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat üçüncü gününde sürüyor. Gece gündüz bombalanan başkent Kiev'de ise büyük bir direniş mücadelesi verilirken bölgeden gelen görüntüler endişe veriyor.
SİVİLLERİN YAŞADIĞI BİNAYI VURDULAR
Ukrayna halkının sosyal medyada paylaştığı son görüntülerde Rus ordusunun sivil halkı hedef almaya devam ettiği görüldü.
Kiev'in Julianı bölgesinde bir apartman füzelerle vuruldu.
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Kiev'de Rus füzesinin binayı vurma anı kamerada
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalıyor. Atılan füzenin binayı vurma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Paylaşılan bir görüntüde Rus ordusunun sivil halkın yaşadığı apartmanları vurduğu anlar yer aldı.
Binada meydana gelen hasar kameraya böyle yansıdı.
Ukrayna Devlet Acil İdaresi,
"Eve isabet eden füze sonucu ölen olmadı" açıklaması yaptı.
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Rusya Kiev'de sivillerin yaşadığı binayı vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat üçüncü gününde. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillere ait bir binayı vurdu. Binada meydana gelen hasar kameraya böyle yansıdı.
UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN SERT TEPKİ
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, saldırıya sert tepki gösterdi. Kuleba,
"Güzel, huzurlu şehrimiz Kiev, Rus füzelerinin saldırısı altında bir gece daha geçirdi. Bunlardan biri Kiev'de bir apartmanı vurdu. Tüm dünyadan Rusya Federasyonu'nun tamamen izole edilmesini talep ediyorum" dedi.
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde üçüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Kiev’de bir bebek sığınakta dünyaya gözlerini açtı
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Rusya’nın harekat düzenlediği Ukrayna’da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev’den Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı.
Kiev’de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye’ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi.
. Kiev’den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, “Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız” dedi.
Ukrayna’daki Türk vatandaşları için tahliyeler başladı: Vatanımıza dönüyoruz
Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da mahsur kalan Türklerin, kara yolu ile Türkiye'ye getirilmelerine dün akşam başlandı. Kiev'den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile, Romanya sınırına ulaştı.
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Rusya’ya karşı önlemlerin tartışıldığı toplantının ardından NATO’nun, Rusya’ya karşı doğu ülkelerindeki birliklerini güçlendirme kararı aldığı duyuruldu.
Bu gelişmelerin ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da bir karayolunda Topol-M balistik füzesi sevkiyat halindeyken görüntülendi.
Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bu füze sistemleri ile büyük bir tatbikat düzenlemiş ve balistik füze ile Kamçatka adasındaki hedefler imha edilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bu füze sistemleri ile büyük bir tatbikat düzenlemiş ve balistik füze ile Kamçatka adasındaki hedefler imha edilmişti.
NATO'nun hamlesi sonrası Rusya'da korkutan görüntü: 11 bin kilometre menzili bulunuyor
NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi. Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.