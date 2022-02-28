Rus rublesi dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti

Rusya’ya yönelik sert yaptırımların ardından ilk iş gününde Rus rublesi ABD doları karşısında yüzde 30 civarında değer kaybetti.
Öte yandan Rusya Merkez Bankası’nın 630 milyar dolarlık rezervini kullanma imkanının da kısıtlanması, rubleyi savunmasız bıraktı.
Rubledeki değer kaybının enflasyonu artırması bekleniyor
- Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00’da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.
Açıklamada, Rus piyasasındaki işlemlerde yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
ABD ve Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya Merkez Bankası’nın söz konusu ülkelerde bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulduğunu açıklamıştı.
Ayrıca çok sayıda Rus bankasına da yaptırım uygulanırken, Avrupa Birliği hava sahasının da Rus uçaklarına kapatılması kararı verilmişti.