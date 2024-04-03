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Dünya

Belarus'tan savaş provası: Rusya sınırına asker yığdılar

Belarus Silahlı Kuvvetleri, Rusya ve Ukrayna sınırının yanı sıra Litvanya ve Polonya sınırındaki bölgede de üç günlük askeri tatbikata başladı.

12:44 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:46 - 3/04/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Belarus'un, Rusya ve Ukrayna sınırındaki Gomel kenti ile Litvanya ve Polonya sınırındaki Grodno kentinde 3 gün boyunca askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirdi.


Belarus Savunma Bakanlığ'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, sınır bölgelerindeki tatbikatın amacının saldırı ihtimallerine karşı bu bölgelerin savunulması ve sıkıyönetim tedbirlerinin icra edilmesine hazırlık olduğu ifade edildi.


Belarus, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uluslararası toplumun kınama ve yaptırımlara yöneldiği bir dönemde Moskova'ya diplomatik destek sağladıkları ve askeri işbirliğini sürdürdükleri gerekçesiyle ABD ve Avrupa ülkelerinin eleştirilerine hedef oluyor.





#Belarus
#tatbikat
#Rusya
#Polonya
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