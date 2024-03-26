Rusya açıkladı: Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var

Rusya, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'nın inkarına ve DEAŞ'ın üstlenmesine rağmen, ülkede 143 kişinin ölümüne neden olan olayın arkasında Ukrayna olduğunu düşünüyor.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.