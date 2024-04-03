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Dünya

İsrail 180 gündür ölüm yağdırıyor: Gazze'de can kaybı 33 bine yaklaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 975'e yükseldi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 59 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.

12:06 - 3/04/2024 Çarşamba
AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 180 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.


Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 59 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 83 Filistinlinin yaralandığını belirtti.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 975'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 577'ye yükseldiğini kaydetti.


Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâla enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.



#Filistin
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