Alman imalat sanayisi kan kaybediyor: Fabrikalarda işten çıkarmalar artıyor

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) Mart 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verileri açıklandı.
Buna göre, ülkede şubatta 42,5 puan olan imalat sanayi PMI martta 41,9 puana geriledi. Böylece, endeks son 5 ayın en düşük seviyesine indi.
Ülkede imalat sanayi PMI, faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kalırken, ekonomik görünüme yönelik iyimserliğe rağmen fabrikalarda işten çıkarmalar arttı.
Açıklamada, "Şirketlerin gelecekteki üretime yönelik beklentileri zayıf da olsa martta olumluya döndü. Talep koşulları yine de fabrikalarda daha fazla iş kaybına ve üretim öncesi stokların sürekli olarak azalmasına katkıda bulundu." ifadelerine yer verildi.
İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.