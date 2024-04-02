Alman imalat sanayisi kan kaybediyor: Fabrikalarda işten çıkarmalar artıyor

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia,

"Almanya'nın imalat sektörü geçen yılın ortalarından bu yana resesyon içinde ve son PMI verileri 2024'ün ilk çeyreğinde yeni bir daralmaya işaret ediyor. Daha da kötüsü, gerileme sermaye mallarının yanı sıra ara ve tüketim mallarını da kapsayacak şekilde çok geniş bir alana yayılmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.