Dünya Berlin empati yapmalı
AVRUPA

Berlin empati yapmalı

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye ile Almanya arasında yeni bir dönemi başlatması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi yerleşkesinde bulunan Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak. Cami, muhteşem mimarisiyle son yıllarda gurbetçilerin gözdesi haline geldi.
Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi yerleşkesinde bulunan Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak. Cami, muhteşem mimarisiyle son yıllarda gurbetçilerin gözdesi haline geldi.

Türkiye ile Avrupa'nın yakın diyaloğunun sadece bölgesel değil dünya barışı için önemli olduğunu söyleyen Sırakaya, Berlin'e Ankara ile gerilen ilişkileri konusunda 'empati yapmayı' önerdi.

Sırakaya şunları söyledi: "Sorunlara o ülkenin gözüyle bakmak gerekiyor. Karşı taraftan bakıldığında 6'yı 9 görme imkanımız olabilir ama o ülkenin bulunduğu yerden baktığımızda da 9 değil 6 olduğunu görürüz. Bugün Türkiye neyi anlatıyor ona bakmak gerekiyor. 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ihanet eden FETÖ terör örgütü üyeleri tanklarla, uçaklarla 251 insanımızı şehit etti, binden fazla insanımızı yaralayarak demokrasimize kastetmek istedi. Bunları konuşmuyor da Türkiye'yi terörle mücadelesinden dolayı yargılamaya kalkıyorsa Avrupa'da şaşı bakış var demektir. Batının bu şaşı bakıştan kurtulması gerekiyor. Siz bu mücadeleyi yapan insanlara karşı katilin haklarını savunmaya başlarsanız ortadaki cinayeti görmezden gelirsiniz; bu, mazluma karşı saygısızlık olur."

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya

FETÖ'YE GEREĞİNİ YAPIN

"Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı travmayı başka bir dost ülkenin yaşamasını istemiyoruz. Dostlarımızı uyarıyoruz. Türkiye'de elini kana bulamış teröristler kendilerini Avrupa'da demokrasi havarisi gibi gösteremez! Türkiye'nin haklı gerekçelerinin Almanya ve Avrupa siyaseti tarafından doğru okunması ve gereğinin yerine getirilmesi elzemdir. DEAŞ'lı teröristlere nasıl ortam sağlanmıyorsa bu FETÖ üyeleri için de geçerli olmalı. Almanya, PKK ve yandaşları ile FETÖ'yle daha etkin mücadele etmeli. İşbirliğini sadece sözle değil eylemle de ortaya koymalılar. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Türkiye'deki istikrarsızlık, Avrupa'yı da istikrarsız bir ortama sürükler."

REKLAM

Siyasette kamp vakti
GÜNDEM
Siyasette kamp vakti

Fırat'ın doğusu terör bataklığı
GÜNDEM
Fırat'ın doğusu terör bataklığı

İyi bir başlangıç olsun
GÜNDEM
İyi bir başlangıç olsun

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan, ABD'de TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.
'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

Erdoğan, Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerine hitap etti.
Tahran'a müzakere mesajı

Tahran'a müzakere mesajı

Trump talep gelmesi halinde Ruhani ile görüşmek istiyor.
Büyükelçilik için el sıkıştılar

Büyükelçilik için el sıkıştılar

​Paraguay ve Türkiye karşılıklı büyükelçilik açacak.
Dev fabrika yandı

Dev fabrika yandı

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Galatasaray'ın 'Akhisar' kabusu

Galatasaray'ın 'Akhisar' kabusu

Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.
HDP hüsrana uğradı

HDP hüsrana uğradı

​Van mitingine 500 kişi katıldı, alan bomboş kaldı.
Rus uçağıböyle düşmüş

Rus uçağıböyle düşmüş

Rusya, uçağın düşüş anıyla ilgili animasyon yayınladı.
'DünyaTürkiye'yi izliyor'

'DünyaTürkiye'yi izliyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TEKNOFEST'e katıldı.
Kutupsoğukları geliyor

Kutupsoğukları geliyor

​Meteoroloji, soğuk havanın Karadeniz'de etkili olacağını açıkladı.
Otogarlardaöğrenci yoğunluğu

Otogarlardaöğrenci yoğunluğu

​Aileler, çocuklarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.
'İstismar' iddiaları yalanlandı

'İstismar' iddiaları yalanlandı

​Başsavcılık'tan flaş Sedanur açıklaması.
Çember daralıyor

Çember daralıyor

​Banka müdürünün milyonluk vurgununda ilk tutuklama.
15 dakikaya indi

15 dakikaya indi

Cudi Dağı tünelleri hizmete açıldı.
Bakan Soylu çekti

Bakan Soylu çekti

​İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı uçurdu.
Çıtır'ın zafer pozu

Çıtır'ın zafer pozu

​Yakaladığı uyuşturucunun önünde poz verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.