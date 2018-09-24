Berlin empati yapmalı

Türkiye ile Avrupa'nın yakın diyaloğunun sadece bölgesel değil dünya barışı için önemli olduğunu söyleyen Sırakaya, Berlin'e Ankara ile gerilen ilişkileri konusunda 'empati yapmayı' önerdi.

Sırakaya şunları söyledi: "Sorunlara o ülkenin gözüyle bakmak gerekiyor. Karşı taraftan bakıldığında 6'yı 9 görme imkanımız olabilir ama o ülkenin bulunduğu yerden baktığımızda da 9 değil 6 olduğunu görürüz. Bugün Türkiye neyi anlatıyor ona bakmak gerekiyor. 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ihanet eden FETÖ terör örgütü üyeleri tanklarla, uçaklarla 251 insanımızı şehit etti, binden fazla insanımızı yaralayarak demokrasimize kastetmek istedi. Bunları konuşmuyor da Türkiye'yi terörle mücadelesinden dolayı yargılamaya kalkıyorsa Avrupa'da şaşı bakış var demektir. Batının bu şaşı bakıştan kurtulması gerekiyor. Siz bu mücadeleyi yapan insanlara karşı katilin haklarını savunmaya başlarsanız ortadaki cinayeti görmezden gelirsiniz; bu, mazluma karşı saygısızlık olur."

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya

FETÖ'YE GEREĞİNİ YAPIN

"Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı travmayı başka bir dost ülkenin yaşamasını istemiyoruz. Dostlarımızı uyarıyoruz. Türkiye'de elini kana bulamış teröristler kendilerini Avrupa'da demokrasi havarisi gibi gösteremez! Türkiye'nin haklı gerekçelerinin Almanya ve Avrupa siyaseti tarafından doğru okunması ve gereğinin yerine getirilmesi elzemdir. DEAŞ'lı teröristlere nasıl ortam sağlanmıyorsa bu FETÖ üyeleri için de geçerli olmalı. Almanya, PKK ve yandaşları ile FETÖ'yle daha etkin mücadele etmeli. İşbirliğini sadece sözle değil eylemle de ortaya koymalılar. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Türkiye'deki istikrarsızlık, Avrupa'yı da istikrarsız bir ortama sürükler."

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