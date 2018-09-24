Fırat'ın doğusu terör bataklığı

BM Genel Kurulu için New York’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD destekli PKK’yı Suriye’den temizleme vurgusu yaptı: “Şu an Suriye’nin geleceği için en büyük sorun, Fırat’ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır”

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak BM’nin 73. Genel Kurulu için ABD’nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. BM zirvesinin ilk günü (yarın) Genel Kurul’da bir konuşma yapacak Erdoğan’ın yolculuk öncesi gündeminde ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK’ya verdiği destek vardı. BM’de yapacağı konuşmada özellikle Suriye’de yaşanan drama dikkat çekeceğini söyleyen Erdoğan, hiçbir ülkenin bu meseleden ötürü Türkiye kadar bedel ödemediğine dikkat çekerek, şu an masada bulunan temel sorunun, Fırat’ın doğusunda ABD destekli PKK işgalindeki bölge olduğunu vurguladı. Fırat’ın doğusunun ‘terör bataklığına’ dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, şu mesajları verdi:

BATAKLIK KURUTULACAK

“Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün artık sona erdirilmesi için gayret sarfetmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an Suriye’nin geleceği için en büyük sorun, Fırat’ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır. Tabii bir taraftan da malum İran’daki son meydana gelen terör eylemi... 29 kişinin öldüğü, yaralılarının sayısının ise çok çok fazla olduğu, bunun da 25’i asker, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için gerekenler yapılmalı. İran yönetimine geçmiş olsun derken, tüm İran halkının da başı sağ olsun diyorum. Gerek Tahran Zirvesi, gerek arkadan Soçi Zirvesi bunlar hassasiyetimizi aynen artırmamızı gerektiriyor.”

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New York'a giden Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

ANA GÜNDEM SURİYE OLACAK

“Genel Kurul öncesi BM üyesi ülke liderlerinin iştirakiyle Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli Etkinliği’ne katılacağım. Ardından 25 Eylül’de, BM Genel Kurulu’na hitap edeceğiz. Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Tabii bu noktada özellikle Suriye’deki gelişmelere dikkat çekeceğiz.”

TRUMP’TAN TALEP GELİRSE...

“Ayrıca New York’ta BM Genel Sekreteri’nin yanısıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler de gerçekleştireceğiz. Ekonomik alandaki temaslar kapsamında ABD mensubu yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Türkiye’deki Amerikalı yatırımcılarla görüşmeler yapıldı, konluar çok etraflıca ele alındı. Şimdi de Amerika’da bunun bir başka katılımını, yönetim kurulu başkanlarıyla, CEO’larıyla yapacağız. Medya kuruluşlarının temsilcileriyle, kanaat önderleriyle ve Amerika’daki Türk ve Müslüman toplum temsilcileriyle de istişareler olacak.” Bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorusuna Erdoğan, “ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil” cevabı verdi.

Almanya ile yeni sayfa

New York’taki temaslarını müteakip Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in davetine icabetle 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’yı ziyaret edeceklerini belirten Erdoğan, ziyaretin Cumhurbaşkanı Steinmeier’in önerisiyle devlet ziyareti niteliğinde olacağını söyledi. Erdoğan, “Kendilerine öncelikle bu davetten ötürü teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi akabinde yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyaretini teşkil edecektir” dedi. Steinmeier’in yanısıra Başbakan Angela Merkel ile de bir araya geleceklerini belirten Erdoğan, “Ayrıca Türkiye’de yatırımları bulunan büyük Alman firmalarının üst düzey yöneticileri de kabul edeceğim. Ziyaretimin son günü Köln’e geçerek burada Almanya’nın büyük ve ihtişamlı camisi olan Köln Ditip Merkez Camii’ni ziyaret ederek, resmi açılışını yapacak ve burada inşallah vatandaşlarımızla da buluşacağız” diye konuştu. Erdoğan, bu ziyarete ilişkin şu bilgileri verdi:

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O DÖNEM GERİDE KALSIN

“Almanya ziyaretim sırasında öncelikli gündemimiz siyasi ilişkilerimizde son birkaç yıldır yaşanan dönemin tamamen geride bırakılması olacaktır. Öte yandan ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşıyabilmek adına atabileceğimiz adımlar olacaktır. Almanya ile yakın bir diyaloğumuz telefon diplomasisiyle bugüne kadar hep sürmüştür, sürmektedir. Bizler bu istişareleri önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceğiz. Özellikle insani meseleler karşısında gösterdikleri duyarlılığı takdirle karşılıyoruz. Görüşme konularından biri Avrupa’da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıdır. Alman toplumu içerisindeki geniş çoğunluğun ırkçılığı reddeden tavrını biliyor ve bunu takdirle karşılıyoruz. Ziyaretim sırasında PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele beklentimizi de Alman muhataplarımla paylaşacağım. Terörizmle mücadelede iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulayacağım.”

Havalimanı 29 Ekim’de açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışının ertelendiğine dair iddialara şöyle cevap verdi: “Öyle bir şey yok. Dün zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim’de inşallah açılışını yapacağız. Ama nedir? Peyderpey oraya iniş kalkışlarda şeyler olabilir. Diyelim iç hatlarda kaç uçak, dış hatlarda kaç uçak... Bunların planlaması THY’nin İGA ile yapacağı görüşmeler çerçevesinde olacaktır. Çünkü Atatürk Havalimanı bir anda devreden çıkmayacak. Bir geçiş süreci var onun. Onun için 3. Havalimanı’nın bu geçiş süreci içinde, burayla müşterek olarak bu süreci işletecekler. Onun için 29 Ekim oranın açılış tarihidir. Test çalışmalarını TEKNOFEST’te yaptık. Daha önce biz bizzat oraya indik. Terminal binası her şeyiyle hazır durumda. Pist gayet güzel. Hatta beraber indiğimiz pilot arkadaşlara sorduğumda onlar da pistin çok kaliteli olduğundan bahsetti. Ama bu pistlerin sayısı ne olacak? Onlar da artacak, onun çalışmaları da devam ediyor.”

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Katili devlet affedemez

MHP’nin hazırladığı ve pazartesi günü TBMM’ye sunmayı planladığı af tasarısına ilişkin görüşü sorulan Erdoğan, şunları söyledi: “Konuyla ilgili bazı açıklamaları duyduk. Fakat bu konudaki temel ilkemiz şudur; eğer bir af, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci, o şahısların, mazlum, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız. Düşünün ki bir ailede, bir kişinin eşi, kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki ancak o ailenin kendine aittir. Bunun dışında parasal suçlar, hırsızlık, şu, bu... Aynı şekilde edebilir miyiz? Bu afla ilgili talebin içeriği A’dan, Z’ye ancak Meclise gönderildiğine göre bunların üzerinde arkadaşlarımız da gerekli çalışmaları yaparlar. Bakılır, atılabilecek adım varsa, üzerinde durulur.”

GÜNDEM Siyasette kamp vakti

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