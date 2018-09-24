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POLİTİKA

İyi bir başlangıç olsun

AK Parti’li Yeneroğlu, Erdoğan’ın Almanya ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişine yakışır bir noktaya gelmesini arzu ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
​AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, BM zirvesi için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York sonrası gideceği Almanya’daki programına ilişkin bilgi verdi.

27-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak ziyarette Erdoğan’ın Türk-Alman ilişkilerine yeniden ivme kazandırmayı amaçlandığını bildiren Yeneroğlu, iki ülke arasındaki bağları ‘benzersiz’ diye niteledi. Başka hiçbir ülkede 3 milyondan fazla Türk nüfusunun yaşamadığını, Almanya’nın aynı zamanda Türkiye’nin en önemli ekonomik partneri olduğunu hatırlatan Yeneroğlu, Erdoğan’ın mevkidaşı Steinmeier ve Şansöyle Merkel’le biraraya geleceğini, ayrıca Alman iş dünyasıyla buluşacağını aktararak şunları söyledi:

GEÇMİŞE YAKIŞIR ŞEKİLDE

“Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağını umut ediyoruz. Devlet ziyaretinin temelinde, ilişkilerin arzu edilen eski seviyeye, Türk Alman ilişkilerinin tarihi geçmişine yakışır bir noktaya getirilmesi amaçlanıyor. Türk kamuoyunda, Almanya’nın PKK terör örgütünün üzerine yeterince gitmediği şeklinde bir algı var. Almanya, son zamanlarda buna yönelik bazı adımlar attı ama terör örgütü, Almanya’nın her yerinde eylemlerini yine yapacak gibi görünüyor.

Bu noktada Almanya’nın PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamasının gereği, terör örgütünü DEAŞ gibi değerlendirip, nasıl onların üzerine gittiyse aynı şekilde PKK’nın da üzerine gitmesi gerekiyor. Alman kamuoyunda nasıl Türkiye ile ilgili olumsuz bir algı varsa, Türkiye kamuoyunda da Almanya ile ilgili olumsuz bir algı var. Bu algının ortadan kaldırılmasına çalışılmalı. O nedenle bu ziyaretin önemli bir sınav olacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyaretinde PKK’nın ‘sivil protesto’ edasıyla gösteri yapabilmesine imkan verilmesinin gözden geçirileceğini ve PKK’nın propaganda yapmasına müsaade edilmeyeceğini ümit ediyorum.”

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