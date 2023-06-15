|
Dünya

Berlusconi için Milano'da cenaze töreni: Naaşı yakılacak külleri villasında saklanacak

Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi için dün memleketi Milano'da devlet cenazesi düzenlendi. Ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi. Aileye yakın bir kişi, Berlusconi'nin naaşının yakıldıktan küllerinin nerede saklanacağını söyledi.

11:58 . 15/06/2023 Perşembe
Diğer
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi.

Hayatını kaybeden Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenazesi için Milano'daki Duomo Katedrali'nde devlet töreni düzenlendi. Ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi.


Berlusconi'nin tabutu cenaze arabasından indirilip katedrale taşınırken cenaze için toplanan binlerce kişi tarafından alkışlandı.

Katedralde düzenlenen törene İtalya'nın iş ve siyaset çevrelerinden çok sayıda isim katıldı. İtalya Cumhurbaşkanı ve eski üç başbakanda törende yerini aldı.

Naaşı yakılacak


Euronews Türkçe’deki habere göre aileye yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, Berlusconi'nin naaşının yakılacağını ve küllerinin Arcore kasabasında bulunan villasının arazisindeki aile anıt mezara gömüleceğini söyledi.

Bu anıt mezarı beyaz mermer bir yapı olarak tanımlayan İtalyan medyasına göre, yapının ortasında Berlusconi için yapılmış bir lahit duruyor ve duvarlarına zincirleri temsil eden bir friz oyulmuş.


Devlet töreninin ardından tabut, Alessandria kenti yakınlarındaki Valenziano Panta Rei Krematoryum Tapınağı'nda yapılacak yakma işlemini beklemek üzere Milano yakınlarındaki Villa San Martino'ya götürülecek.


Berlusconi, 1994'te ilk kez İtalya başbakanı oldu. Daha sonra 2001 ve 2008 yıllarında birer kez daha seçildi. böylece, toplamda 9 yılla İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya’yı en uzun süre yöneten başbakan olarak tarihe geçti.

Berlusconi hakkında iktidarı süresince ve sonrasında birçok yolsuzluk davası açıldı.


İtalyan siyasetçi bunların bazılarından hüküm giyse de kararların hepsini temyize taşıyarak adını akladı.


Berlusconi, 2019'da 82 yaşında Avrupa Parlamentosu'nun en yaşlı üyesi olarak seçildi.


2022'deyse İtalya Senatosu'na girerek siyasete geri dönüş yaptı.


Nisan’da yoğun bakıma kaldırılan ve lösemi hastası olduğunu duyuran Berlusconi, 12 Haziran’da "rutin kontrol" için hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.


#Berlusconi
#Milano
#Cenaze
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul’da kamp alanlarına yoğun ilgi: İstanbul'a yakın nerede kamp yapılır?