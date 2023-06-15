Berlusconi için Milano'da cenaze töreni: Naaşı yakılacak külleri villasında saklanacak

Hayatını kaybeden Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenazesi için Milano'daki Duomo Katedrali'nde devlet töreni düzenlendi. Ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi.





Berlusconi'nin tabutu cenaze arabasından indirilip katedrale taşınırken cenaze için toplanan binlerce kişi tarafından alkışlandı.

Katedralde düzenlenen törene İtalya'nın iş ve siyaset çevrelerinden çok sayıda isim katıldı. İtalya Cumhurbaşkanı ve eski üç başbakanda törende yerini aldı.

Naaşı yakılacak





Euronews Türkçe’deki habere göre aileye yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, Berlusconi'nin naaşının yakılacağını ve küllerinin Arcore kasabasında bulunan villasının arazisindeki aile anıt mezara gömüleceğini söyledi.

Bu anıt mezarı beyaz mermer bir yapı olarak tanımlayan İtalyan medyasına göre, yapının ortasında Berlusconi için yapılmış bir lahit duruyor ve duvarlarına zincirleri temsil eden bir friz oyulmuş.





Devlet töreninin ardından tabut, Alessandria kenti yakınlarındaki Valenziano Panta Rei Krematoryum Tapınağı'nda yapılacak yakma işlemini beklemek üzere Milano yakınlarındaki Villa San Martino'ya götürülecek.





Berlusconi, 1994'te ilk kez İtalya başbakanı oldu. Daha sonra 2001 ve 2008 yıllarında birer kez daha seçildi. böylece, toplamda 9 yılla İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya’yı en uzun süre yöneten başbakan olarak tarihe geçti.

Berlusconi hakkında iktidarı süresince ve sonrasında birçok yolsuzluk davası açıldı.





İtalyan siyasetçi bunların bazılarından hüküm giyse de kararların hepsini temyize taşıyarak adını akladı.





Berlusconi, 2019'da 82 yaşında Avrupa Parlamentosu'nun en yaşlı üyesi olarak seçildi.





2022'deyse İtalya Senatosu'na girerek siyasete geri dönüş yaptı.





Nisan’da yoğun bakıma kaldırılan ve lösemi hastası olduğunu duyuran Berlusconi, 12 Haziran’da "rutin kontrol" için hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.



