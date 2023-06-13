Berlusconi hayatını kaybetti

Eski İtalya Başbakanı ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 9 Haziran’dan bu yana Milano’daki San Raffaele Hastanesinde kronik lösemi teşhisiyle tedavi gören liderin durumunun dün sabah ağırlaştığı ve yaşamını yitirdiği belirtildi. İtalya’da iş insanı ve medya patronuyken 1994’te siyasete atılan Berlusconi, 1994-2011 döneminde 4 ayrı hükümete liderlik ederek, 2. Dünya Savaşı’nın ardından en uzun süre başbakanlık yapan isim olmayı başarmıştı. Eski başbakan ayrıca 1986-2017 döneminde İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan’ın da başkanlığını yapmıştı. Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık hakkındaki skandallar ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmiş, aldığı cezalar ve yaptığı açıklamalarla İtalyan siyasetine damga vurmuştu.