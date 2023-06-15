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Dışişleri Bakanı Fidan Berlusconi’nin cenazesine katıldı

İtalya’nın Milano kentinde dün yapılan eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin cenazesine Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

10:01 . 15/06/2023 Perşembe
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

İtalya’nın Milano kentinde dün yapılan eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin cenazesine Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan’ın katılımıyla ilgili sosyal medya hesabından “Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le birlikte İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılarak, dost ve müttefik İtalya'ya Türkiye’nin taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanımız, ziyaret vesilesiyle Milano Başkonsolosluğumuz hizmet binasını da ziyaret etti” açıklamasını yaptı.


 




#Hakan Fidan
#Berlusconi
#cenaze
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