Dışişleri Bakanı Fidan Berlusconi’nin cenazesine katıldı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 86 yaşında hayatını kaybetti. Uzun dönem İtalya'nın en renkli halk figürü olarak kabul edilen siyasetçi, üç kez başbakan seçildi. Berlusconi, ülkenin en büyük ticari TV ağını kurmuş ve Milan futbol kulübünün sahibi olarak adından söz ettirmişti.