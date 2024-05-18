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Yaz tatili kaç gün sürecek? 2024 yaz tatili süresi

2023-2024 Eğitim Yılının yaz tatili araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yılki yaz tatili başlangıç tarihini duyurdu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri yaz tatili ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimindeki tarih...

16:04 - 18/05/2024 Saturday
Güncelleme: 16:04 - 18/05/2024 Saturday
Yeni Şafak
Yaz tatili
Yaz tatili

Öncelikle Nisan ayı ara tatiline giriş yapacak olan öğrenciler, akabinde ise yaz tatili için geri sayıma geçecek. 3 aylık yaz tatili döneminin ardından ise 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre yeni döneme merhaba denilecek. Peki, Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili haziran ayının kaçında başlayacak?

OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Özellikle ara tatilin kaldırılması iddiaları sonrası yaz tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatillerin uygulanmaya devam edeceğini duyurmuştu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tamamlandıktan sonra başlayacak. MEB’in yayınladığı tarihlere göre önümüzdeki dönem okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak.

Öğrenciler yaklaşık olarak Haziran ayının yarısı, Temmuz - Ağustos ayının tamamında ve Eylül ayının ilk haftasında yaz tatili yapacak. Yaz tatili toplam 86 gün sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024



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