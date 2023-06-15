Berlusconi'ye görkemli veda

Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata gözlerini yuman eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için devlet nezdinde cenaze töreni düzenlendi. İtalya’nın Milano kentinde bulunan Duomo Katedrali’nde düzenlenen töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Törene Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. 20 binden fazla kişinin katedral çevresinde töreni takip ettiği belirtilirken, uluslararası konukların da yer aldığı 2 bin kişi katedralde Brelusconi’ye veda etti.