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Dünya

Berlusconi'ye görkemli veda

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, devlet nezdinde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Berlusconi için Milano'daki Duomo Katedrali'nde düzenlenen tören sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

04:00 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Silvio Berlusconi'nin cenaze töreni.

Silvio Berlusconi'nin cenaze töreni.

Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata gözlerini yuman eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için devlet nezdinde cenaze töreni düzenlendi. İtalya’nın Milano kentinde bulunan Duomo Katedrali’nde düzenlenen töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Törene Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. 20 binden fazla kişinin katedral çevresinde töreni takip ettiği belirtilirken, uluslararası konukların da yer aldığı 2 bin kişi katedralde Brelusconi’ye veda etti.

#Brelusconi
#İtalya
#Hakan Fidan
#Ömer Çelik
2 saat önce
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