İtalya'nın yakın tarihine damga vuran en önemli figürler arasındaki eski İtalya Başbakanı ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza İtalia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi, 86 yaşında ülkenin Milan şehrindeki San Raffaele Hastanesi'nde öldü.

Skandallar ve yolsuzluk suçlamalarıyla yıllardır gündemden düşmeyen eski İtalya Başbakanı, bir süredir lösemi hastalığıyla mücadele ediyordu.

Futbol kulübü Milan'ın da eski başkanı olan milyarder medya patronu Berlusconi'nin, daha önce 45 gün süren akciğer enfeksiyonu tedavisinin ardından 9 Haziran’da tekrar hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sayısız yolsuzluk iddiası ve vergi kaçakçılığı suçlaması

1994 yılında ilk kez başbakanlık koltuğuna oturan Silvio Berlusconi, 2011 yılına kadar dört kez hükümet kurdu. İtalya'nın en gösterişli politikacılarından biri olan Silvio Berlusconi, skandalları, sayısız yolsuzluk iddiası ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla lekelenen bir kariyere rağmen 2017'de siyasi arenaya yeniden geri dönüş yaptı.

Halihazırda Forza Italia partisinin liderliğini yürüten tecrübeli politikacı, mevcut iktidar koalisyonunun küçük ortaklarından biriydi.

Silvio Berlusconi kimdir?

Silvio Berlusconi, İtalyan bir iş adamı ve siyasetçidir. 29 Eylül 1936 tarihinde İtalya'nın Milano şehrinde doğdu. Berlusconi, dünyanın en zengin insanlarından biri olarak kabul edilen Fininvest adlı holdingin sahibi olarak büyük bir servet kazandı.





Berlusconi, 1994-1995, 2001-2006 ve 2008-2011 yılları arasında İtalya'nın başbakanı olarak görev yaptı. İtalya'da Forza Italia (İtalya İçin Güç) adlı merkez sağ siyasi partinin lideriydi. Berlusconi, politik kariyeri boyunca hem hayranları hem de eleştirmenleri tarafından tartışmalı bir figür olarak kabul edildi.





Berlusconi'nin siyasi kariyeri boyunca, ekonomik reformları ve iş dünyası bağlantıları nedeniyle bazıları tarafından İtalya'nın sadece politik değil aynı zamanda ekonomik gücü olarak da adlandırıldı. Bununla birlikte, skandallar ve yolsuzluk iddiaları da Berlusconi'nin siyasi yaşamının önemli bir parçası oldu. Berlusconi, siyasi arenada hem destekleyenlerinden hem de eleştirenlerinden geniş bir reaksiyon yelpazesi aldı.

Ev hapsi verildi

Berlusconi'nin politik kariyeri, 2013 yılında hüküm giymesiyle sona erdi. Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla ilgili yargılanmasının sonucunda dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, İtalya'da yasal prosedürler nedeniyle hapse girmek yerine ev hapsinde kaldı.





Berlusconi, İtalyan siyasetine ve kamuoyuna yaptığı etkisi nedeniyle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınan bir isim. Ancak, politik kariyeri boyunca birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.











