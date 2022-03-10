Dünya Beyaz Saray Rusya, Ukraynada kimyasal veya biyolojik silah kullanabilir
AMERİKA

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silah kullanabilir

Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını tırmandırırken kimyasal veya biyolojik savaş kullanabileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
​Beyaz Saray: Rusya, Ukraynada kimyasal veya biyolojik silah kullanabilir
Jen Psaki

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın, Ukrayna'da ABD'nin kimyasal ve biyolojik silah ürettiği iddialarını reddederek, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

RUSYA'NIN İDDİALARI AKIL DIŞI

Psaki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da ABD'nin biyolojik silah laboratuvarları olduğu ve kimyasal silah geliştirdiği şeklindeki yanlış iddialarını not aldık. Çin'in de bu komplo teorilerini dile getirdiğini görüyoruz. Bunun akla hayale sığacak bir tarafı yok." ifadesini kullandı.

Bu iddiaların da Rusya'nın uzun dönemli dezenformasyon kampanyalarından biri olduğunu belirten Psaki, ABD'nin Kimyasal Silahlar Anlaşması ve Biyolojik Silahlar Anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bu tür silahları geliştirmediğini vurguladı.

Jen Psaki
Jen Psaki

"RUSYA, KİMYASAL SİLAH KULLANAN ESED REJİMİNİ DESTEKLİYOR"

Psaki, Rus muhalif Aleksey Navanıy'ın zehirlenmesinde kimyasal silah kullanan ülkenin Rusya olduğunu belirterek, "Suriye'de sürekli kimyasal silah kullanan Esed rejimini desteklemeye devam eden de Rusya, uluslararası hukuk yok sayarak uzun süredir biyolojik silah geliştiren de Rusya." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bunların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı için ürettiği bahaneler olduğunu savunan Psaki, "Rusya şu anda da yanlış iddialarda bulunuyor ve görünen o ki Çin de bu propagandayı destekliyor. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya biyolojik silah kullanma ya da bu silahları kullanmak için yanıltma operasyonu düzenleme ihtimaline karşı hepimiz gözümüzü açık tutmalıyız." uyarısında bulundu.

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