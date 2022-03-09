Dünya Beyaz Saraydan Rusya Devlet Başkanı Putine Diktatör
AMERİKA

Beyaz Saray'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e: Diktatör

Beyaz Saray Sözcüsü, Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili teklifine ilişkin "anlaşılabilir endişelerinin" olduğunu ve konuyu "gerginliği artırmadan" çözmek için çalıştıklarını söyledi. Rusya'nın hiçbir zaman Ukrayna savaşından dolayı kendi ülkesi içinde bu kadar muhalefetle karşılaşmayı beklemediğini belirten Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "diktatör" olarak nitelendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beyaz Saraydan Rusya Devlet Başkanı Putine: Diktatör
Jen Psaki

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, savaş uçağı desteği konusunda Ukrayna ve NATO müttefikleri ile görüştüğünü belirten Psaki, Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi için, ABD'nin Almanya'da Ramstein'daki hava üssüne sevke ve bu uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

  • Psaki, "Rusya'nın hücum ettiği bir hava sahasına NATO üssünden uçak kalkması ve içinde Amerikan askerlerinin olması hem ABD hem de NATO için endişe kaynağıdır. Bu nedenle lojistik endişelerimiz var. Ukrayna'ya uçakları nasıl gerginliği tırmandırmadan vereceğimiz sorusuna yanıt arıyoruz." dedi.

Mariupol'deki doğum hastanesinin hedef alınmasına tepki

Rusya'nın hiçbir zaman Ukrayna savaşından dolayı kendi ülkesi içinde bu kadar muhalefetle karşılaşmayı beklemediğini belirten Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "diktatör" olarak nitelendirdi.

  • Psaki, Rus birliklerinin Ukrayna Mariupol’deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlemesine ilişkin ise "Bir anne olarak askeri gücün barbarca kullanıldığını ve masum sivillerin hedef alındığı bu görüntüleri görmek korkunç." yorumunda bulundu.

İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor
DÜNYA
İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

NATO'dan Putin'e çağrı: Askerlerini geri çek
DÜNYA
NATO'dan Putin'e çağrı: Askerlerini geri çek

Almanya Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti: Başka ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz
DÜNYA
Almanya Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti: Başka ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz

Lavrov Antalyada

Lavrov Antalya'da

​Gözler Türkiye'de yapılacak Rusya-Ukrayna zirvesinde.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Beklenen yağışın ardından duyurular art arda geldi.
EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu: EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşıyla görüştü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'dan yola çıktı.

Domuzdan kalp nakli yapılan hastadan kötü haber.

​Kiev'de günler sonra siren sesleri yerini müziğe bıraktı.

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.