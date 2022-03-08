Dünya Beyaz Saraydan Rus petrolü açıklaması Yasak getirme konusunda henüz karar vermedik
AMERİKA

Beyaz Saray'dan Rus petrolü açıklaması: Yasak getirme konusunda henüz karar vermedik

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına ilişkin konuştu. Psaki, bu konuda henüz karar vermediklerini ve konuyu Avrupalı ortakları ile konuştuklarını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beyaz Saraydan Rus petrolü açıklaması: Yasak getirme konusunda henüz karar vermedik
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basında ABD'nin Avrupalı ülkelerden bağımsız hareket ederek gün içinde Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceği iddialarıyla ilgili Psaki, "Rusya'dan gelen petrole ithalat yasağı getirilmesi konusunda henüz karar vermedik. Bu konuda, hem kendi içimizde hem de Avrupalı ortaklarımızla istişarelerimiz sürüyor." ifadesini kullandı.

Psaki, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ağır ekonomik yaptırımlar uygularken, ABD'lileri de bunun etkilerinden korumaya çalıştıklarının altını çizerek, Rusya'ya yönelik enerji sektöründeki herhangi bir yasağın ABD'lilerin enerji harcamalarını artırmaması için çabaladıklarını söyledi.

İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti
DÜNYA
İşgalde 13'üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

ABD ağır yaptırımlar getirdiği Venezuela ile petrol konusunu konuşuyor

Öte yandan Psaki, Amerikan basınında çıkan ABD'nin Venezuela ile petrol konusunu görüştüğü ve bu ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmeye hazırlandığı iddialarına yanıt verdi.

Venezueala'ya bir ekibin gittiği ve hem petrol hem de Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikalıların durumunun görüşüldüğünü belirten Psaki, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu söyledi.

Psaki ayrıca, Rus petrolüne alternatif üretmek için Venezuela'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve İran ile de görüşüldüğünü sözlerine ekledi.

Rus güçleri Ukrayna'nın yakıt deposunu vurdu
OYNAT 00:26
Rus güçleri Ukrayna'nın yakıt deposunu vurdu
Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu. Saldırı sonucu yakıt deposunda yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi.

Psaki ve Fox News muhabiri arasında "petrol fiyatı" tartışması

Ayrıca brifingde Fox News muhabiri Peter Doocy, Psaki'nin ABD'de artan petrol fiyatlarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

Doocy'nin, "Birkaç ay öncesine kadar da petrol fiyatları artıyordu ve siz bunun nedeninin tedarik zinciri sıkıntıları olduğunu söylüyordunuz? Şimdi de nedenin Putin olduğunu söylüyorsunuz?" demesi üzerine Psaki, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarının küresel enerji piyasalarına etkilerine işaret etmekle yetindi.

"Ukrayna'ya uçak verip vermemek Polonya'nın kendi kararı"

Psaki, ABD ve Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi konusunda görüştüğü iddialarına ilişkin, şu yanıtı verdi:

"Polonya ile bu konuda konuşuyoruz ve diğer NATO müttefiklerimizle de bu konuda konuşuyoruz. Bu, Polonya'nın kendi vereceği bir karardır. Polonya'nın Ukrayna'ya uçak göndermesine karşı çıkacak değiliz."

Rusya'dan 'felaket' uyarısı: Petrole ambargo olursa varil fiyatı 300 doları aşar
EKONOMİ
Rusya'dan 'felaket' uyarısı: Petrole ambargo olursa varil fiyatı 300 doları aşar

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

​Beşiktaş iki kez yenik duruma düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı.
Süper Ligde Digitürk devri kapandı

Süper Lig'de 'Digitürk' devri kapandı

​Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: "Ya Saran ya TRT"
İşgalde 13üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir BB kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

​AK Parti kaynakları açıkladı: Putin 'Talimat vereceğim' dedi.

Beykoz savaş alanına döndü

Beykoz savaş alanına döndü

İETT otobüsü, bir otobüs ve üç otomobile çarpıp evin içine girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.