Dünya Beyaz Saray Şirin Ebu Akilenin ölümüne ilişkin soruşturmaya destek vermeye hazırız
AMERİKA

Beyaz Saray: Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin soruşturmaya destek vermeye hazırız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, işgal altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesine ilişkin hem İsrail hem de Filistin'in yapacağı soruşturmaların "derinlemesine ve şeffaf" olması gerektiğini belirterek, ABD'nin de soruşturmalara gerekli desteği vermeye hazır olduğunu aktardı.

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Haber Merkezi AA
Beyaz Saray: Şirin Ebu Akilenin ölümüne ilişkin soruşturmaya destek vermeye hazırız
Şirin Ebu Akile

Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaları değerlendirdi.

Hem Filistin hem de İsrail'in bu konuda soruşturma yaptığına işaret eden Psaki, "Her iki tarafı da derinlemesine ve şeffaf bir soruşturma yapmaya ve kayda değer kanıtları paylaşmaya çağırıyoruz. ABD de onlara her türlü desteği vermeye hazır." ifadesini kullandı.

Psaki, soruşturmalar için kendilerine talep gelmesi durumunda bunu değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.

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Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile daha sonra yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
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Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında işgalci İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Ebu Akile'nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi.


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