Savaş muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümü dünya basınında: Acı gerçek ortaya çıktı

Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altında olan Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 51 yaşındaki Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı. Uzun yıllar Filistin'de muhabirlik yapan ve bölgeden birçok önemli olayın bizzat içinde olan Ebu Akile'nin ölümü, uluslararası basınında geniş yankı buldu.
İŞİNİN TEHLİKELİ OLMASI SEBEBİYLE EVLENMEDİ
Suudi Arabistan'ın öne çıkan gazetelerinden El Arabiya, Ebu Akile'nin hayatıyla ilgili acı bir gerçeği paylaştı. Gazete, Ebu Akile'nin daha önce "bir savaş muhabiri olarak yaptığı işin tehlikeli doğası nedeniyle onu kaybetmekten korkan biriyle ilişki kurma fikrini reddettiğini" yazdı. Şirin'in bu yüzden evlenmediği belirtildi.
UZUN ZAMANDIR O BÖLGEDE ÇALIŞIYORDU
Öte yandan Al Jazeera'nın sitesinde yer alan haberde de Şirin Ebu Akile'nin kanalın ilk nesil saha gazetecilerinden olduğu, İsrail'in, işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Haberde ayrıca, 1971 Kudüs doğumlu olan gazetecinin, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı.