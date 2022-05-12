İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın yaptı: Yaralılar var

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da dün öldürülen Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile için Doğu Kudüs'te taziyelerin kabul edildiği eve baskın düzenledi.
YARALILAR VAR
- Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisleri, Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina semtinde el-Lika Kilisesi'nde yer alan taziye evine baskın yaparak burada bulunan bazılarını yaraladı.
EBU AKİLE'NİN KARDEŞİNİ İFADEYE ÇAĞIRDILAR
Lika Kilisesi'ne asılan Filistin bayrağını indirerek el koyan İsrail polisi, daha sonra gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kardeşi Antuan'ı ifadeye çağırdı.