İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın yaptı: Yaralılar var

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Bakan Kirişci: Sokak hayvanları konusu gündemde tutulmalı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sokak hayvanları, ülkemizde her zaman gündemde tutulması gereken bir konu. Veteriner hekimlerin bu konuya yönelik çözümler için daha fazla mesai harcaması gerekiyor" dedi.