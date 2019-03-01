Dünya Beyaz Saray Trump kötü bir anlaşma yapmaz
AMERİKA

Trump Kuzey Kore ile anlaşamadı

Beyaz Saray: Trump kötü bir anlaşma yapmaz

Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Sözcü Sanders, "Başkan Trump, İran, Kuzey Kore veya herhangi biriyle kötü bir anlaşma yapmaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Vietnam'da gerçekleştirdikleri ve her hangi bir anlaşmaya varmadıklarına yönelik açıklamaları sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından "Başkan Trump, İran, Kuzey Kore veya herhangi biriyle kötü bir anlaşma yapmaz" açıklamasını paylaştı.


Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders mesajında şu ifadeleri kullandı: "Başkan Obama, İran ile kötü bir anlaşma yapmayı reddetti. Başkan Trump da İran, Kuzey Kore veya herhangi biri ile aynı hatayı yapmayı reddetmekte. Başkan Trump, Amerikan toplumunun güvenliğini, politikaların üzerinde tutmaktadır"

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