Beyaz Saray: Trump kötü bir anlaşma yapmaz

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Vietnam'da gerçekleştirdikleri ve her hangi bir anlaşmaya varmadıklarına yönelik açıklamaları sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından "Başkan Trump, İran, Kuzey Kore veya herhangi biriyle kötü bir anlaşma yapmaz" açıklamasını paylaştı.

President Obama refused to walk away from a bad deal with Iran. President @realDonaldTrump refuses to make the same mistake with Iran, North Korea, or anybody else. President Trump will always put the safety of the American people above politics. — Sarah Sanders (@PressSec) 1 Mart 2019



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders mesajında şu ifadeleri kullandı: "Başkan Obama, İran ile kötü bir anlaşma yapmayı reddetti. Başkan Trump da İran, Kuzey Kore veya herhangi biri ile aynı hatayı yapmayı reddetmekte. Başkan Trump, Amerikan toplumunun güvenliğini, politikaların üzerinde tutmaktadır"

