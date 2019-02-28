Trump: Kim bana söz verdi roket ve nükleer testler yapmayacak

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de basın toplantısı düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık." dedi.

"Kuzey Kore'ye yaptırımlar sürecek"

Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların (şimdilik) devam edeceğini de açıkladı.

Kim'den nükleer test yapmama sözü

Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini söyledi.

Sanders: Görüşmeler devam edecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise Trump ve Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini belirtti.

FOTOĞRAF 7 ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında beklenen tarihi zirvenin ikincisi bugün Hanoi'de başladı. Attığımız adımlar gerçekten başarılı. Ülkenizin sınırsız ekonomik potansiyeli var. Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum ifadelerini kullanan Trump, Akşam yemeğinin ardından yarın yoğun bir görüşmemiz var, ardından basın toplantısı yapacağız şeklinde konuştu. Zirvenin ana konusu Kuzey Kore'nin nükleer silah programına son vermesi olacak. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim ilk kez, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti. Kuzey Kore heyeti ile gerçekleştireceği zirve için Vietnam’da bulunan Trump ayrıca Vietnam tarafı ile de görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Başkanı, programı kapsamında Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin Vietnam’da gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, Vietnamlı mevkidaşı ile iki ülkenin şirketleri arasında imzalanan işbirliği anlaşması törenine de katıldı. Vietnam’da tarihi zirve ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. BiP'te paylaş

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Trump ve Kim'in, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda görüştüğünü belirterek, "Şimdilik bir anlaşma sağlanamadı ancak ülkelerin temsilcileri gelecekte buluşmak için sabırsızlanıyor." dedi.

Sanders, iki lider arasındaki görüşmeyi "çok iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Trump ve Kim'in, görüşmelerin yapıldığı otelden planlanandan önce ayrıldığı ve iki lider arasında düşünülen ortak imza töreninin rafa kaldırıldığı kaydedildi.

Yaptırımlar devam edecek

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların (şimdilik) devam edeceğini söyledi.

DÜNYA Trump-Kim zirvesinde samimi mesajlar

DÜNYA ABD'den açıklama: Kim ve Trump anlaşamadı