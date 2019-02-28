Dünya ABDden açıklama Kim ve Trump anlaşamadı
AMERİKA

ABD'den açıklama: Kim ve Trump anlaşamadı

ABD'den açıklama: Kim ve Trump anlaşamadı

ABD yönetimi, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam'da bir araya gelmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam'da bir araya gelmişti.

ABD yönetimi, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

İki lideri Vietnam'da bir araya gelmişti. Trump ile Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde liderler baş başa görüşme gerçekleştirdi.

  • Metropole Hotel'de yapılan görüşmede, Trump ile Kim arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak." ifadesini kullandı.

Kim'in nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için tüm çabayı göstereceği konusunda söz verdiğini belirten Trump, bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etti.

Öte yandan Kim ise "Harika bir diyalogumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Baş başa görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere geçti.

Trump-Kim zirvesinde samimi mesajlar
DÜNYA
Trump-Kim zirvesinde samimi mesajlar

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim yeniden bir arada
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ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim yeniden bir arada
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve Kuzey Kore'ye yaptırımların azaltılması konusunda anlaşmaya varmalarından 8 ay sonra yeniden bir araya geldi.

Trump ve Kim Vietnam'da bir araya geliyor
FOTOĞRAF 10
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 bin kilometrelik bir tren yolculuğu sonrası, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci görüşmenin yapılacağı Vietnam'a ulaştı.
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ABD Başkan'ı, yola çıkmadan önce Twitter hesabı üzerinden, Bu verimli zirveye katılmak için can atıyorum mesajını paylaştı.
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2 günden fazla süren yolculuk sonrası Vietnam sınırındaki Dong Dang istasyonuna inen Kim Jong-un, kendisini karşılayanları birkaç kez selamladı.
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2 günden fazla süren yolculuk sonrası Vietnam sınırındaki Dong Dang istasyonuna inen Kim Jong-un, kendisini karşılayanları biri limuzin içinden olmak üzere birkaç kez selamladı.
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Beyaz Saray açıklamasına göre, Trump ve Kim, Çarşamba günü bire bir kısa bir görüşme yapacak. Ardından da heyetlerin de katılımı ile bir akşam yemeği yenecek. Perşembe günü de görüşmelerin karşılıklı olarak sürmesi bekleniyor.
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2 günden fazla süren yolculuk sonrası Vietnam sınırındaki Dong Dang istasyonuna inen Kim Jong-un, kendisini karşılayanları biri limuzin içinden olmak üzere birkaç kez selamladı.
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Ardından da 170 kilometre uzaklıktaki Hanoi'ye doğru araçla hareket etti.
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Trump ve Kim Vietnam'da bir araya geliyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 bin kilometrelik bir tren yolculuğu sonrası, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci görüşmenin yapılacağı Vietnam'a ulaştı.


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