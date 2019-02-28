ABD'den açıklama: Kim ve Trump anlaşamadı

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam'da bir araya gelmişti.

ABD yönetimi, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

İki lideri Vietnam'da bir araya gelmişti. Trump ile Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde liderler baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Metropole Hotel'de yapılan görüşmede, Trump ile Kim arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak." ifadesini kullandı.

Kim'in nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için tüm çabayı göstereceği konusunda söz verdiğini belirten Trump, bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etti.

Öte yandan Kim ise "Harika bir diyalogumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Baş başa görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere geçti.

DÜNYA Trump-Kim zirvesinde samimi mesajlar

OYNAT 00:37 ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim yeniden bir arada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve Kuzey Kore'ye yaptırımların azaltılması konusunda anlaşmaya varmalarından 8 ay sonra yeniden bir araya geldi.















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