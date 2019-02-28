ABD'den açıklama: Kim ve Trump anlaşamadı

ABD yönetimi, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.
İki lideri Vietnam'da bir araya gelmişti. Trump ile Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde liderler baş başa görüşme gerçekleştirdi.
- Metropole Hotel'de yapılan görüşmede, Trump ile Kim arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekmişti.
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak." ifadesini kullandı.
Kim'in nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için tüm çabayı göstereceği konusunda söz verdiğini belirten Trump, bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etti.
Öte yandan Kim ise "Harika bir diyalogumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.
Baş başa görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere geçti.