Biden’a kanlı yelekler

ABD’de, Biden yönetiminin İsrail’e desteğini protesto eden Columbia Üniversitesi öğrencilerinin eylemi genişliyor. Son olarak Northwestern, Pensilvanya, Florida, Nevada üniversiteleriyle birlikte bu sayı 40’a çıktı. The City College of New York’taki öğrenci eylemlerine bazı işçi grupları ve sivil aktivistler de katıldı. Bazı STK ve işçi sendikalarının da devreye girmesiyle gösterilerin “Black Lives Matter” benzeri, geniş çaplı bir sokak hareketine dönüşmesi ihtimali konuşuluyor.