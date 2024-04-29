Biden’a kanlı yelekler

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde geçtiğimiz hafta başlayan ve kısa sürede ülke genelindeki ve çeşitli ülkelerdeki üniversitelere yayılan Filistin yanlısı protestolar yankı uyandırmaya devam ediyor. Her yıl verilen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği, bu yıl ülke geneline yayılan Filistin yanlısı gösterilerin gölgesinde gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray muhabirlerini Washington Hilton Oteli’nde ağırlarken savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink’in düzenlediği protestoya katılan göstericiler de otelin önünde toplandı. Katılımcıların otele girişi sırasında eylemciler “Yazıklar olsun” “Batı medyası utanın”, “Siz de soykırımı saklıyorsunuz” diyerek gazetecileri protesto etti. Biden’ın muhabirlere seslendiği anlarda ise göstericilerden “Soykırımcı Joe” sesleri yükseldi.

ARKA KAPIDAN GİRDİ

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarından bu yana 141 gazeteci hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazetecileri temsil eden kanlı yelekleri ise otelin karşısındaki caddede sergilendi. Filistin yanlısı göstericiler otelin penceresinden büyük bir Filistin bayrağı açarak Biden yönetiminin İsrail’e desteğini ve ABD medyasının Gazze’deki yaşananları yayınlama şeklini on binlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmanın medyada yer alış biçimini kınadı. Biden ise protesto karşısında otelin ön kapısı yerine arka kapıyı kullanarak otele girdi.

Soykırıma karşı öğrencilerin yanında

2024 Başkanlık Seçimleri adayı Jill Stein, Washington Üniversitesi'nin İsrail ile işbirliği yapan Boeing'le işbirliğini sona erdirmesi ve İsrail akademik kurumlarıyla ilişkisini kesmesi çağrısında bulunan öğrencileri desteklemek için protestolara katılmıştı. Tutuklanmadan önce kaydedilen ve X adlı sosyal medya platformunda paylaşılan bir videoda Yeşiller Partisi adayı, öğrencileri ve onların anayasal ifade özgürlüğü haklarını desteklediğini söylemişti. Stein, "Burada demokrasiyi savunan, insan haklarını savunan, soykırımı sona erdirmek için ayağa kalkan öğrencilerin yanında yer alacağız" dedi.











