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Biden'dan Gazze Kasabı Netanyahu'ya 'destek' telefonu: İsrail'in güvenliğine bağlıyız

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden, Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineledi. Daha önce Refah'a olası bir saldırıya karşı olduğunu açıklayan Biden, bu tutumunu yineledi.

22:04 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 22:10 - 28/04/2024 Pazar
AA
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yazılı açıklamaya göre, Biden, Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineledi.

İkili, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasına ilişkin yürütülen görüşmeleri ele aldı.

Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı

Gazze'ye insani yardımın artırılması hususu hakkında konuşan ikili, yardım için yeni geçişlerin açılmasını da görüştü.

Biden, insani yardım artışındaki "ilerlemenin" sürdürülebilir olması ve sürecin insani yardım örgütleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek, Refah'a saldırıya ilişkin tutumunu yineledi.

Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda Refah'a kapsamlı bir saldırıya karşı olduklarını dile getirmişti.




#Joe Biden
#ABD
#Gazze
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
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