Biden'dan Gazze Kasabı Netanyahu'ya 'destek' telefonu: İsrail'in güvenliğine bağlıyız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Gazze zirvesinde tepki çeken sözler sarf etti. Abbas, 1948'den bu yana Filistin'i sistematik bir şekilde işgal ederek kanlı katliamlara imza atan Siyonist İsrail'e, "İsrail tam anlamıyla bir güven ortamında olmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı. Mahmud Abbas'ın son yıllardaki açıklamaları Filistinliler başta olmak üzere Filistin'in haklarını savunan kesimler tarafından sert eleştirilere maruz kalıyor.