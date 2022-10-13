Biden'ın son gafı: Şimdi de oğlunun nerede öldüğünü unuttu

80 yaşına merdiven dayayan ABD Başkanı Joe Biden göreve geldiği günden itibaren imza attığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Biden Colorado'da yaptığı bir konuşmada yanlışlıkla oğlu Beau Biden'ın 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi.

Biden, konuşmasında "Bunu bir erkek babası olarak söylüyorum, kayda değer bir izmet madalyası olan Bronz Yıldız'ı kazandı ve Irak'ta hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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2015 YILINDA ABD'DE HAYATINI KAYBETTİ

Biden'ın oğlu Beau Biden 2015 yılında kanserden hayatını kaybetmişti.

Beau Biden, son olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Irak'ta

2008 yılında görev yapan Biden, öldüğünde 46 yaşındaydı.

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Biden kendisinin başkan olduğunu unutmasından, canlı yayında uyumaya ve defalarca kez kürsüde yaptığı hayali tokalaşmaya kadar biçok olay yaşayan Biden son olarak ölen kongre üyesinin nerede olduğunu sordu.

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