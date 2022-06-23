Dünya Bidenın gafı yine olay oldu Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir devlettir aozafutimfutfut
AMERİKA

Biden'ın gafı yine olay oldu: Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir devlettir 'aozafutimfutfut’

Sürekli unutkanlığı ile gündeme gelen ve göreve geldikten sonra bir sürü skandala imza atan ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklama sırasında ‘Amerika devletini’ tanımlamaya çalışırken, dilinin dönmemesi nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Bidenın gafı yine olay oldu: Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir devlettir aozafutimfutfut’
Biden'ın gafı yine olay oldu

Unutkanlığı, gafları ve isim karışıklığı yaşamasıyla bilinen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer dilinin dönmemesiyle gündeme geldi.

Biden'ın hangi konuşmadan alındığı belirtilmeyen ve sosyal medyada hızla yayılan bir videosu alay konusu oldu.

Viral olan videoda Biden, ‘Amerika devletini’ tanımlamaya çalışırken, olanlar oluyor.

Biden, “Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir devlettir” derken, bir türlü söz konusu kelimeyi söyleyemiyor.

Biden'ın zor anlarının yer aldığı video sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından alay konusu oldu.

ABD Başkanı Biden'den anlamsız sözler
OYNAT 00:19
ABD Başkanı Biden'den anlamsız sözler
ABD Başkanı Biden'den anlamsız sözler ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz nisan ayındaki 'Amerikan ulusu tek bir kelimeyle tanımlanabilir: Asfutmsifwffutsh.' şeklindeki sözleri yeniden gündemde.

Biden'ın yayılan videosuna yorum yağıyor.

@NiCoLeEliSei1 adlı kullanıcı, gülen emojiyle yaptığı paylaşımda, “Joe Biden: “Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir devlettir:aozafutimfutfut.”

ABD Başkanı Biden'den anlamsız sözler
OYNAT 00:19
ABD Başkanı Biden'den anlamsız sözler
ABD Başkanı Biden'den anlamsız sözler ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz nisan ayındaki 'Amerikan ulusu tek bir kelimeyle tanımlanabilir: Asfutmsifwffutsh.' şeklindeki sözleri yeniden gündemde.


Bir başka kullanıcı ise Biden'ın konuşması ile ilgili şu yorumu yaptı: “Bu bir şaka değil, ABD tarihinin en önemli duyurusu.”


Joe Biden'ın boşlukla tokalaştığı görüntüler de sosyal medyada viral olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

Joe Biden yine boşlukla tokalaştı
DÜNYA
Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı törende uyuyakaldı
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ABD Başkanı Joe Biden katıldığı törende uyuyakaldı
ABD Başkanı Joe Biden, USS Delaware denizaltısı için düzenlenen törende uyuyakaldı. Biden'ın ayakta uyuduğu o anlar sosyal medyada gündem oldu.


ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü
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ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü
ABD Başkanı Joe Biden, evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada düştü. 79 yaşındaki Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.


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