Biden'ın gafı yine olay oldu: Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir devlettir 'aozafutimfutfut’

Biden'ın gafı yine olay oldu

Unutkanlığı, gafları ve isim karışıklığı yaşamasıyla bilinen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer dilinin dönmemesiyle gündeme geldi.

Biden'ın hangi konuşmadan alındığı belirtilmeyen ve sosyal medyada hızla yayılan bir videosu alay konusu oldu.

Viral olan videoda Biden, ‘Amerika devletini’ tanımlamaya çalışırken, olanlar oluyor.

Biden, “Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir devlettir” derken, bir türlü söz konusu kelimeyi söyleyemiyor.

Biden'ın zor anlarının yer aldığı video sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından alay konusu oldu.



Biden'ın yayılan videosuna yorum yağıyor.

@NiCoLeEliSei1 adlı kullanıcı, gülen emojiyle yaptığı paylaşımda, “Joe Biden: “Amerika tek kelime ile tanımlanabilecek bir devlettir:aozafutimfutfut.”

REKLAM





Bir başka kullanıcı ise Biden'ın konuşması ile ilgili şu yorumu yaptı: “Bu bir şaka değil, ABD tarihinin en önemli duyurusu.”



Joe Biden'ın boşlukla tokalaştığı görüntüler de sosyal medyada viral olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

DÜNYA Joe Biden yine boşlukla tokalaştı







