Dünya Bidendan yeni gaf Kendisine yazılan notları okudu
AMERİKA

Biden’dan yeni gaf: Kendisine yazılan notları okudu

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında konuşurken uzun süre unutulmayacak bir gaf daha yaptı. ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, yazısında bulunan “Alıntıyı sonlandır” “Satırı tekrarla” şeklindeki uyarı notlarını da yanlışlıkla okudu.

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Haber Merkezi İHA
Biden’dan yeni gaf: Kendisine yazılan notları okudu
Biden, açıklama yaparken notlarını da okudu

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra'nın katılımıyla basın toplantısı düzenledi. ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarmasına yönelik kararına tepki gösteren Biden, kürtaja erişim için yeni bir adım atarak, yayımladığı kararnameyle kürtaj ilaçlarına erişimi kolaylaştırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okuyarak yine büyük bir gafa imza attı

Biden’dan yeni gaf: Kendisine yazılan notları okudu
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Biden’dan yeni gaf: Kendisine yazılan notları okudu
ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında konuşurken uzun süre unutulmayacak bir gaf daha yaptı. ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, yazısında bulunan “Alıntıyı sonlandır”, “Satırı tekrarla” şeklindeki uyarı notlarını da yanlışlıkla okudu.



Gafları ile gündeme geliyor

Biden, katıldığı bir etkinlikte bisiklet sürmüş, durmak isterken bisikletten düşmüştü.

ABD Başkanı Biden daha önce Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” şeklinde hitap etmişti.

Başka bir basın toplantısında ise yanlışlıkla talimat kağıdını göstermişti: 'Merhaba' de, otur, teşekkür et...'
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