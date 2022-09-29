Dünya ABD Başkanı Bidendan bir gaf daha Öldüğünü unuttuğu kongre üyesine seslendi
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha: Öldüğünü unuttuğu kongre üyesine seslendi

ABD Başkanı Joe Biden, hayatını kaybeden Kongre Üyesi Jackie Walorski'nin öldüğünü unutarak adıyla seslendi. Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, hataya atıfta bulunarak "Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Bidendan bir gaf daha: Öldüğünü unuttuğu kongre üyesine seslendi
​ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, ağustos ayında bir araba kazasında ölen Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'nin öldüğünü unuttu, kongredeki konuşmasında Walorski'ye seslenerek nerede olduğunu bulmaya çalıştı.

"Jackie, burada mısın? Jackie nerede?..”

ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da açlığın sona erdirilmesi konulu bir konferans sırasında Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye bu şekilde seslenerek onu bulmaya çalıştı.

Ancak Walorski'nin geçen ay araba kazasında öldüğünü unutmuştu.

Biden ve eşi ölümünden sonra kazanın kendilerini çok üzdüğünü söylemişti.

Walorski, konferansı finanse etmek için tasarının dört kongre eş sponsorundan biriydi. Ağustos başında iki çalışanla birlikte hayatını kaybetti.

Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, hataya atıfta bulunarak "Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf" dedi.

Biden açıklamalar sırasında yaptığı hayatı düzeltmedi, ancak olay Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Bazı insanlar o anı 79 yaşındaki Biden'in başkan olmak için zihinsel kapasiteden yoksun olduğunun kanıtı olarak değerlendirdi.

Sterlinde tarihi düşüş: İngiliz Hazinesi krize neden olan düzenlemelerden geri adım atmıyor
EKONOMİ
Sterlinde tarihi düşüş: İngiliz Hazinesi krize neden olan düzenlemelerden geri adım atmıyor

Avrupa için bir kritik uyarı daha geldi: Hızla resesyona doğru gidiyor
EKONOMİ
Avrupa için bir kritik uyarı daha geldi: Hızla resesyona doğru gidiyor

ABD'den Yunanistan itirafı: Ege adalarındaki zırhlı araçların kullanımında ABD menfaatleri esas alındı
DÜNYA
ABD'den Yunanistan itirafı: Ege adalarındaki zırhlı araçların kullanımında ABD menfaatleri esas alındı
Ölen kongreüyesine seslendi

Ölen kongre
üyesine seslendi

​ABD Başkanı Biden'dan skandal bir gaf daha.
Dakikada 80 atış yapıyor

Dakikada 80 atış yapıyor

Bakanlık paylaştı: Mavi Vatan'a yeni güç geliyor.
240 km hızla vurdu

240 km hızla vurdu

​Evler yıkıldı, araçlar sular altında kaldı, elektrikler kesildi.
Hızla<br>resesyona gidiyor

Hızla
resesyona gidiyor

​Avrupa için bir kritik uyarı daha geldi.
13 saatte söndürüldü

13 saatte söndürüldü

İstanbul'da korkutan yangın: Koca fabrika kül oldu.

​Anons geçti 'Yaralıyım' bile demedi.

'Tutuklu gazeteciler' raporunda 13 Dilşah daha var.

​Yoğun talep arsa satışında sayıyı artırdı.

​Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki teması “Peygamberimiz, Cami ve İrşat”

​Dostları N.Ahmet Özalp'i anlattı.

​Ateşin çocuğu öldürüldü.
Kirli iş birliğine pişkin itiraf

Kirli iş birliğine pişkin itiraf

​"Yunanistan'a uyguladığımız standart ABD ulusal menfaatlerine uygun olan neyse odur.”

​Kuzey Akım'a sabotaj iddiası.

Akşener, adaylık sinyali veren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu veto etti.

​Ev sahiplerinin yanı sıra kiracılar da yararlanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.