Dünya Bir öğretmen polis çağrı hattını 440 kez aradığı için tutuklandı
ASYA

Bir öğretmen polis çağrı hattını 440 kez aradığı için tutuklandı

Japonya’da polis çağrı hattını 440 kez arayan bir ortaokul öğretmeni, kamu görevinin yapılmasını engellediği gerekçesiyle tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Bir öğretmen polis çağrı hattını 440 kez aradı
Arşiv.

Japonya’da polis çağrı hattı 110’u 440 kez arayan bir şahıs, kamu görevinin icrasını engellediği gerekçesiyle tutuklandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Miyagi eyaletinin Shibata kasabasındaki bir ortaokulda öğretmenlik yapan 51 yaşındaki Yoshinori Mito, geçtiğimiz en yılın Şubat ve Ekim ayları arasındaki farklı zamanlarda polis çağrı hattı 110’u 440 kez aradı.

"o kadar çok aramadım"

  • Telefonu çaldırıp kapatan ya da cevap verildiğinde sessiz kalmayı tercih eden Mito, polisin başlattığı teknik takibin ardından yakayı ele verdi. Polis çağrı hattının arama geçmişinden şüphelinin numarasına ulaşan emniyet güçleri, kimliğini tespit ettikleri Mito’nun tutuklandığını açıkladı. Sendai polis merkezindeki ilk ifadesinde suçlamaları kısmen kabul eden şüphelinin, "O kadar çok aramadım" dediği öğrenildi. Şahsın eylemi ne amaçla gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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