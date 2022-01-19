Japonya’da inanılmaz olay: Üşengeç postacı 7 bin gönderiyi çöpe atmış

Japonya’da 7 bin gönderiyi üşendiği için sahiplerine teslim etmeyerek çöpe atan postacı tutuklandı.

Ormanlık alana attığını itiraf etti



Japonya’nın Osaka eyaleti akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Tondabayashi şehrinde görev yapan 20 yaşındaki bir postacı, 7 bin gönderiyi sahiplerine teslim etmeyerek çöpe attığı gerekçesiyle tutuklandı. Gönderi dolu çuvalları 16 Ocak’ta ormanlık alana boşalttığı sırada çevredekiler tarafından ihbar edilen Yasuyuki Hara, çok geçmeden yakayı ele verdi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul eden zanlı, işinin yorucu olduğunu belirterek üşendiği için gönderileri önce arabasına koyduğunu, daha sonra ise ormanlık alana attığını itiraf etti.

Aşı biletlerini de atmış

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Zanlı tarafından çöpe atılan gönderilerin bir kısmının, yerel yönetimler tarafından Covid-19 ’a karşı aşılanmak üzere vatandaşlara gönderilen aşı biletlerini içerdiği de öğrenildi.

Şahsın evinde de 4 bin adet teslim edilmemiş gönderi ele geçirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF 14 Tüm ülkeyi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava turizm kenti Antalya’da da etkisini gösteriyor. Etrafındaki dağlar karla kaplı olduğu kentte, termometreler gündüz 7 dereceyi gösterdi. Kentte rüzgar da etkili olunca hissedilen sıcaklık düştü. Hafta içi ve sonu binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ıssızlaştı. Rüzgarın etkili olduğu sahilde kaban, mont giyip bere takan kişilerin yürüyüş yaptığı görüldü. Soğuk havaya karşı birkaç turistin ise Akdeniz’in mavi sularında kulaç attığı ve dalgakıran önünde güneşlendiği görüldü. Soğuk havada kulaç attı<br><br>Ukrayna’dan gelen Maksim Dzyatko da soğuk havada denize girdi. Dzyatko, Ukrayna’nın daha soğuk olduğunu belirterek, “Dışarısı soğuk olsa da su sıcak. Biraz yüzdüm. Dışarı çıkınca üşüyorsunuz” dedi. \"Nemli hava üşütüyor\"<br>Sahilde yürüyüşe çıkan Mehmet Fatih Barut, ”Her yerin kar ve buz olmasına rağmen ocak ayında Antalya biraz iyi. Zaman zaman sıcaklık baya yükselse de bugün düşük 4-5 derece oluyor. Yürüyüş yapıyorum rüzgar da olduğu için sıkı giyinmek lazım. Antalya’nın havası biraz nemli olduğu için üşütüyor” diye konuştu. Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düşerken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sessizliğe büründü. Soğuk havaya rağmen birkaç turistin denize girdiği görüldü.

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