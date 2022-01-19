Japonya’da inanılmaz olay: Üşengeç postacı 7 bin gönderiyi çöpe atmış

Japonya’da 7 bin gönderiyi üşendiği için sahiplerine teslim etmeyerek çöpe atan postacı tutuklandı.
Ormanlık alana attığını itiraf etti Japonya’nın Osaka eyaleti akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Tondabayashi şehrinde görev yapan 20 yaşındaki bir postacı, 7 bin gönderiyi sahiplerine teslim etmeyerek çöpe attığı gerekçesiyle tutuklandı. Gönderi dolu çuvalları 16 Ocak’ta ormanlık alana boşalttığı sırada çevredekiler tarafından ihbar edilen Yasuyuki Hara, çok geçmeden yakayı ele verdi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul eden zanlı, işinin yorucu olduğunu belirterek üşendiği için gönderileri önce arabasına koyduğunu, daha sonra ise ormanlık alana attığını itiraf etti. Aşı biletlerini de atmış Zanlı tarafından çöpe atılan gönderilerin bir kısmının, yerel yönetimler tarafından Covid-19 ’a karşı aşılanmak üzere vatandaşlara gönderilen aşı biletlerini içerdiği de öğrenildi. Şahsın evinde de 4 bin adet teslim edilmemiş gönderi ele geçirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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Tüm ülkeyi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava turizm kenti Antalya’da da etkisini gösteriyor. Etrafındaki dağlar karla kaplı olduğu kentte, termometreler gündüz 7 dereceyi gösterdi.
Kentte rüzgar da etkili olunca hissedilen sıcaklık düştü. Hafta içi ve sonu binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ıssızlaştı. Rüzgarın etkili olduğu sahilde kaban, mont giyip bere takan kişilerin yürüyüş yaptığı görüldü.
Soğuk havaya karşı birkaç turistin ise Akdeniz’in mavi sularında kulaç attığı ve dalgakıran önünde güneşlendiği görüldü.
Soğuk havada kulaç attı<br><br>Ukrayna’dan gelen Maksim Dzyatko da soğuk havada denize girdi. Dzyatko, Ukrayna’nın daha soğuk olduğunu belirterek, “Dışarısı soğuk olsa da su sıcak. Biraz yüzdüm. Dışarı çıkınca üşüyorsunuz” dedi.
\"Nemli hava üşütüyor\"<br>Sahilde yürüyüşe çıkan Mehmet Fatih Barut, ”Her yerin kar ve buz olmasına rağmen ocak ayında Antalya biraz iyi. Zaman zaman sıcaklık baya yükselse de bugün düşük 4-5 derece oluyor. Yürüyüş yapıyorum rüzgar da olduğu için sıkı giyinmek lazım. Antalya’nın havası biraz nemli olduğu için üşütüyor” diye konuştu.
Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi
Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi
Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi
Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi
Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi
Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi
Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi
Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi
Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi
Karla kaplı Türkiye’ye inat Antalya’da deniz keyfi
Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düşerken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sessizliğe büründü. Soğuk havaya rağmen birkaç turistin denize girdiği görüldü.
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American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines ve Delta Air Lines'ın da aralarında olduğu havacılık sektöründeki birçok şirketin yöneticisi, 5G'nin hava ulaşımı açısından yaratabileceği tehlikeye ilişkin ortak bir mektuba imza attı.
Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Steve Dickson ve ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) Başkanı Jessica Rosenworcel'a gönderilen mektupta, 5G teknolojisinin birçok uçağın havalanamamasına ve ABD uçuşları için \"kaosa\" yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
5G teknolojisinin kurulması durumunda 2 günden daha kısa bir sürede \"felaket gibi\" krizler olabileceğiyle ilgili endişelerin paylaşıldığı mektupta, on binlerce Amerikalının denizaşırı bölgelerde zor durumda kalabileceğine dikkati çekildi.
Mektupta, uçuşlarda iptal, erteleme ve güzergah değişikliğine maruz kalınabileceğine işaret edildi.
Konuyla ilgili acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurgulanan açıklamada, ülke ticaretinin durma noktasına gelebileceği uyarısı yapıldı.
Mektupta ayrıca UPS Airlines, Alaska Air, Atlas Air, JetBlue Airways ve FedEx gibi şirketlerin de imzası bulunuyor.
ABD basınındaki haberlere göre, birçok hava yolu şirketi dün, 19 Ocak'ta ABD'ye ulaşacak uluslararası uçuşları iptal etmeye başladı.
ABD'nin en büyük telefon şirketlerinden A&T ve Verizon, Federal Havacılık Dairesinin (FAA) talebi üzerine, 4 Ocak'ta 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini duyurmuştu.
BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları, ABD'de 5G teknolojisine geçilmesinin potansiyel riskleri nedeniyle bu ülkeye yapılacak uçuşların askıya alındığını duyurdu.
Ortaya çıkan kriz sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen telefon şirketleri havaalanlarında 5G teknolojisinin kullanımını erteledi.
Şirketler ertelemenin ne kadar süreyi kapsadığını belirtmedi. Ülkenin önde gelen telefon firmalarından biri, konuyla ilgili Amerikan Federal Havacılık İdaresi'ne,, hayal kırıklığına uğradığını iletti.
Telekomünikasyon şirketleriyle, 5G hizmetinde kullanılan teknolojinin uçak güvenliğine risk oluşturmadığını ve başka ülkelerde güvenle kullanıldığını söylüyordu.
Havada büyük bir krizin eşiğinden dönüldü: Bir günde bin seferin iptal edilmesi bekleniyordu
ABD'de bugün itibariyle devreye sokulan 5G hizmeti havacılık sektöründe büyük bir krizin de kapısını araladı. ABD'nin 10 büyük havayolu şirketi 5G hizmeti nedeniyle bir gün içinde bin seferin iptal edilebileceği yönünde uyarıda bulunurken beklenen ilk iptal haberi de geldi. BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları, ABD'de 5G teknolojisine geçilmesinin potansiyel riskleri nedeniyle bu ülkeye yapılacak uçuşların askıya alındığını duyurdu. Ortaya çıkan endişeler sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen telefon şirketleri havaalanlarında 5G teknolojisinin kullanımını erteledi.