Hayat Japonyada annesinin cesedini 3 ay boyunca evde sakladı
AKTÜEL

Japonya’da annesinin cesedini 3 ay boyunca evde sakladı

Japonya’da geçtiğimiz Ekim ayı sonunda hayatını kaybeden annesinin cesedini 3 ay evde saklayan 49 yaşındaki bir kadın tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Japonya’da annesinin cesedini 3 ay boyunca evde sakladı
Annesinin cesedini sakladı

Japonya’nın Miyagi eyaletinde yaşayan bir kadın, ölen annesinin cesedini evde sakladığı şüphesiyle tutuklandı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Yui Sato’nun 80 yaşlarındaki annesinden uzun süre haber alınamaması üzerine bazı yakınları Sendai şehrindeki sosyal hizmetler yetkililerine haber verdi. Şüphe üzerine şahsın evine giden yetkililer, evde bir kadın cesedi ile karşılaştı.
Ölümü yetkili makamlara bildirmeme şüphesiyle tutuklanan Sato, annesinin geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybettiğini itiraf etti. Ceset üzerinde darp izi bulunmadığını açıklayan polis, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığını duyurdu.
Sato’nun annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için ölümü yetkililere bildirmemiş olabileceği belirtildi.

Üç aylar başladı

Üç aylar başladı

​İlk kandil perşembe akşamı idrak edilecek.
Yüzde 50 düşüş bekleniyor

Yüzde 50 düşüş bekleniyor

​İkinci el otomobil fiyatları için tarih verildi.
Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Cinayetten önce cep telefonuna yazdığı not ortaya çıktı

​İstanbul'daki dev film platosu için geri sayım başladı.

​Harekete geçildi: Faydaları saymakla bitmiyor.

​CHP'li belediyelerden ilgi göremeyen İYİ Partililer seslerini yükseltmeye başladı.

Evini dönüştüreceklere verilen destekte limitler artırıldı.

​Detayları belli oldu, işte madde madde ayrıntılar...

​Helikopterler havalandı polisler harekete geçti.

​İş makinesi ile arama yapılırken polis nöbet tuttu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.