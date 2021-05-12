Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Birleşmiş Milletler uyardı İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor
AMERİKA

Birleşmiş Milletler uyardı: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Wennesland, İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler uyardı: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor
İşgalci İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10'u çocuk 30 Filistinli şehit oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Twitter hesabından "Yangını derhal söndürün, tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz." açıklamasında bulundu.

Tüm tarafların gerginliği azaltma sorumluluğu taşıdığını ifade eden Wennesland, "Gazze'de yıkıma sürükleyen savaşın bedelini halk ödüyor." değerlendirmesi yaptı.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun hava saldırılarında Filistin Sağlık Bakanlığına göre 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli hayatını kaybetti, 152 kişi ise yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu. İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

El-Kassam Tugayları İsrail'in petrol boru hattını havaya uçurdu
OYNAT 00:20
El-Kassam Tugayları İsrail'in petrol boru hattını havaya uçurdu
İşgalci İsrail ordusunun Filistinli sivillere yönelik hava saldırıları nedeniyle Gazze'den İsrail'e başlatılan füze atışlarında Eilat-Ashkelon petrol boru hattı vuruldu.

İsrail’in Şeyh Cerrah’taki projesi sömürgecilik
DÜNYA
İsrail’in Şeyh Cerrah’taki projesi sömürgecilik

İsrail lobisine bağlı kuruluştan haber sitesine tehdit: Editörün ismini verene ödül vereceğiz
DÜNYA
İsrail lobisine bağlı kuruluştan haber sitesine tehdit: Editörün ismini verene ödül vereceğiz

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 30 Filistinli şehit edildi
DÜNYA
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 30 Filistinli şehit edildi

İsrail Savunma Kuvvetleri: 2014'ten bu yana en yoğun roket saldırısını yaşıyoruz
DÜNYA
İsrail Savunma Kuvvetleri: 2014'ten bu yana en yoğun roket saldırısını yaşıyoruz
Abone Ol Google News
Beşiktaş tüm kredisini tüketti

Beşiktaş tüm kredisini tüketti

Siyah beyazlılar evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi.
Kadıköyde şoke eden sonuç

Kadıköy'de şoke eden sonuç

​Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a kaybetti.
İsrail 2027de yok olacak

​Şehit Şeyh Ahmed Yasin'in unutulmayan röportajı.

​İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu.

Aslan<br> son maça taşıdı

Aslan
son maça taşıdı

Beşiktaş ve F.Bahçe kaybetti, G.Saray umutlandı.

​El-Kassam Tugayları İsrail'in petrol boru hattını havaya uçurdu.

​Bakan Çavuşoğlu, Filistin'le ilgili Müslüman ülkelere seslendi.
İki takım daha<br>küme düştü

İki takım daha
küme düştü

Bir hafta kala kaybettiler ve lige veda ettiler.

​Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki.
Kuralları <br>hiçe saydılar

Kuralları
hiçe saydılar

​Beşiktaş maçında 'üç bin taraftar' iddiası.
Sergen Yalçın'ı <br>çıldırtan karar

Sergen Yalçın'ı
çıldırtan karar

​Beşiktaş-Karagümrük maçında tartışılan an.

​Liselerde uygulanacak yeni sisteme ilişkin detaylar paylaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.