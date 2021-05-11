İsrail Savunma Kuvvetleri: 2014'ten bu yana en yoğun roket saldırısını yaşıyoruz
İşgalci İsrail kuvvetleri, günlerdir Filistinlilere uyguladığı şiddetin dozunu artırdı. Dün akşam saatlerinde Gazze'de sivil yerleşim noktalarını hedef alan işgalciler 26 kişiyi şehit etti. Saldırılara Hamas tarafından yanıt gecikmedi. Konuya ilişkin İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Dünden bu yana Gazze'den 630 roket atıldı. Bu 2014'den bu yana en yoğun roket saldırısı" denildi.
İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yaptığı saldırıyla başlayan şiddet eylemleri gün geçtikçe artıyor. Dün akşam saatlerinde sivil yerleşim yerlerini hedef alan işgalci kuvvetler, 26 kişiyi şehit etti.
İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yapan Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, işgalcilerin "dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını" belirtmişti.
Söz konusu açıklamanın ardından Hamas'a bağlı El Kassam Tugayları İsrail'e roket atışlarıyla karşılık vermişti.
İsrail'den açıklama: 2014'den bu yana en yoğun roket saldırısı
Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri, "Dünden bu yana Gazze’den İsrail’e 630 roket atıldı. Bu, 2014’ten bu yana en yoğun roket saldırısı." açıklamasında bulundu.