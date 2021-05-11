İsrail Savunma Kuvvetleri: 2014'ten bu yana en yoğun roket saldırısını yaşıyoruz İşgalci İsrail kuvvetleri, günlerdir Filistinlilere uyguladığı şiddetin dozunu artırdı. Dün akşam saatlerinde Gazze'de sivil yerleşim noktalarını hedef alan işgalciler 26 kişiyi şehit etti. Saldırılara Hamas tarafından yanıt gecikmedi. Konuya ilişkin İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Dünden bu yana Gazze'den 630 roket atıldı. Bu 2014'den bu yana en yoğun roket saldırısı" denildi.

Haber Merkezi 11 Mayıs 2021, 18:00 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2021, 18:21 Diğer